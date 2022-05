Challenge League: Der Dritte am Ende als lachender Dritter?

Legende: Die Super League vor Augen? Winterthurs Samir Ramizi. Freshfocus/Pascal Muller

Im Aufstiegsrennen der Challenge League verfügt der FC Winterthur vor den letzten drei Runden über die schlechteste Ausgangslage. Die Zürcher belegen mit einem Punkt Rückstand auf Aarau und Leader Schaffhausen momentan den 3. Tabellenplatz. Gestalten alle drei in den Aufstiegskampf verwickelten Teams ihr Restprogramm siegreich, hätte der FCW in Sachen Super-League-Rückkehr das Nachsehen.

Das Restprogramm ist dabei aber ein gutes Stichwort. Und könnte die Ausgangslage der Winterthurer nur zur vermeintlich schlechtesten machen. Denn: In der zweitletzten Runde kommt es zwischen Schaffhausen und Aarau zum Direktduell. Einer der beiden Aufstiegsaspiranten lässt also noch Punkte liegen, oder beide. Dem FCW spielen beide Szenarien in die Karten.

Stolpert auch Schaffhausen über Thun?

Um am zweitletzten Spieltag aber überhaupt zum lachenden Dritten avancieren zu können, ist ein Sieg am Montagabend in Wil für die Mannschaft von Alex Frei absolute Pflicht. Dasselbe gilt für Aarau, das zuhause Lausanne-Ouchy empfängt.

Legende: Werden sich in dieser Saison nicht mehr direkt gegenüberstehen Winterthur-Trainer Alex Frei und Schaffhausen-Coach Martin Andermatt. Freshfocus/Marc Schumacher

Schaffhausen steht erst am Dienstag im Einsatz. Die Munotstädter müssen auswärts in Thun ran. Gegen die Berner Oberländer haben sowohl Winterthur (2:2) als auch Aarau (1:2) jüngst Punkte liegen gelassen. Sollte auch Schaffhausen gegen das Bernegger-Team patzen, würden die Karten bereits vor dem Direktduell gegen Aarau ein erstes Mal neu gemischt.

02:16 Video Archiv: Winterthur lässt gegen Thun Punkte liegen Aus Sport-Clip vom 06.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden.