Die Aarauer (1:1 gegen Kriens) und die Waadtländer (0:0 gegen Schaffhausen) remisierten in ihren Heimspielen.

In der drittletzten Runde der Challenge League blieb die Situation zwischen Aarau und Lausanne um den Platz in der Barrage unverändert, beide Teams spielten unentschieden. Die Aargauer liegen damit weiterhin mit 1 Punkt Vorsprung auf Rang 2.

Zwei ehemalige Thuner waren die einzigen Torschützen des Abends. Omer Dzonlagic brachte Neuling Kriens in Aarau in der ersten Halbzeit in Führung, Nicolas Schindelholz glich nur vier Minuten danach aus.

Leicht bessere Karten für Aarau

Das Duell zwischen Aarau und Lausanne bleibt bis zuletzt ein Fernduell. Lausanne spielt noch in Kriens und daheim gegen Vaduz, Aarau spielt noch in Chiasso und daheim gegen Rapperswil-Jona und damit gegen die letzten zwei Teams in der Tabelle.