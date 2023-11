YB muss sich Manchester City in der Gruppenphase der Champions League mit 0:3 auch auswärts geschlagen geben.

Erling Haaland trifft für die spielbestimmenden «Skyblues» wie schon im Hinspiel doppelt.

Die Berner, ab der 53. Minute nur noch zu zehnt, kommen im Etihad Stadium nicht zu einer einzigen Torchance.

Am Schluss hätte es deutlicher kommen können. Doch Manchester City agierte in den letzten 30 Minuten mit einem Akteur mehr auf dem Feld zu ungenau und verspielt. Das Spiel war spätestens nach Erling Haalands 3:0 in der 51. Minute und Sandro Laupers gelb-roter Karte nur 2 Minuten später entschieden. Der Mittelfeldspieler von YB, der bereits zuletzt in Winterthur vom Platz gestellt worden war, sah für ein Frustfoul zurecht die 2. gelbe Karte.

Der Mann des Spiels war einmal mehr Haaland. Vor dem Spiel aufgrund einer kleinen Verletzung noch fraglich, stand der norwegische Sturmtank trotzdem in der Startelf und wusste erneut mit 2 Toren zu brillieren. Beim 3:0 übernahm er ein Zuspiel von Rico Lewis an der Strafraumgrenze und schmetterte die Kugel dann sehenswert in die weite Ecke. Mit diesem Sieg ist ManCity bereits definitiv in der K.o.-Phase.

Schliessen 00:29 Video Sandro Lauper wird vom Platz gestellt Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden. 00:33 Video Haaland trifft herrlich von der Strafraumgrenze Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

ManCity von Beginn an spielbestimmend

Eine einseitige erste Halbzeit war mit 0:2 aus Berner Sicht zu Ende gegangen. Von Beginn an zog Manchester City erwartungsgemäss sein dominantes Kombinationsspiel auf und liess YB nie in die Nähe von Goalie Ederson kommen. So konnten die Young Boys in den ersten 45 Minuten keinen einzigen Abschluss verbuchen.

Das Heimteam hingegen nutzte seinen hohen Ballbesitzanteil, um sich die eine oder andere Chance herauszuspielen. Schon nach 7 Minuten wurde es für YB heiss, als Loris Benito einen Abschluss von Lewis im letzten Moment auf der Linie klärte. 10 Minuten später konnte sich YB-Goalie Anthony Racioppi zweimal innert Kürze auszeichnen: Zuerst parierte er einen Freistoss von Kyle Walker, dann den Nachschuss von Phil Foden.

00:23 Video Racioppi kann sich zweimal auszeichnen Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Haaland bricht den Bann

Etwas mehr als 20 Minuten hielten sich die Berner im Etihad Stadium schadlos. Bis Lauper im eigenen Strafraum ein unnötiges und glasklares Foul an Matheus Nunes beging (23.) und dabei noch Glück hatte, nach seiner Verwarnung 4 Minuten zuvor nicht die Ampelkarte zu sehen. Torjäger Haaland nahm sich der Sache an und schickte Racioppi in die falsche Ecke: 1:0 für ManCity.

Schliessen 00:21 Video Lauper holt Nunes von den Beinen Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden. 00:14 Video Haaland bringt ManCity vom Punkt in Führung Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 14 Sekunden. 00:32 Video Foden stellt kurz vor der Pause auf 2:0 Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Ohne selbst gefährlich zu werden, schlug sich YB dem knappen Rückstand hinterherlaufend wacker. Trotzdem fiel kurz vor dem Pausenpfiff noch der 2. Treffer – bitter für den Super-League-Leader, aber hochverdient für die «Citizens». Nach einer tollen Spielverlagerung von Jack Grealish liess Foden seinen Gegenspieler Ulisses Garcia im Strafraum stehen und bezwang Racioppi mit einem platzierten Schuss in die weite Ecke sicher.

Schliessen 02:48 Video Wicky: «Haben zu viele falsche Entscheidungen getroffen» Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 48 Sekunden. 02:01 Video Benito: «Das Resultat schmeichelt uns ein bisschen» Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde.

Leipzig ist nach Sieg ebenfalls durch

Im Parallelspiel der Gruppe G gewann RB Leipzig auswärts gegen Roter Stern Belgrad mit 2:1. Damit stehen auch die Leipziger vorzeitig in der K.o.-Runde. Für YB hingegen geht es nun darum, sich im Duell mit Roter Stern den Platz in der Europa League zu sichern.

04:55 Video Zusammenfassung Roter Stern – RB Leipzig Aus Sport-Clip vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 55 Sekunden.

So geht es weiter

Bereits am Samstag ist YB wieder in der Super League gefragt. Zuhause empfangen die Berner den FC Luzern (live ab 20:10 Uhr auf SRF zwei). In der «Königsklasse» geht es am 28. November mit dem wichtigen Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad weiter.