Liverpool schaltet Inter Mailand aus und steht im Viertelfinal der Champions League.

Das Achtelfinal-Rückspiel gewinnt Inter zwar mit 1:0, weil die Engländer das Hinspiel aber mit 2:0 für sich entschieden hatten, sind sie weiter.

Im gleichzeitig stattfindenden Duell mit Salzburg qualifiziert sich auch Bayern München.

Die Hoffnung für Inter Mailand war in der 62. Minute zurückgekehrt. Liverpool liess Lautaro Martinez am linken Sechzehnereck ein wenig Zeit und Raum, was der Argentinier mit einem satten Schuss in die rechte hohe Torecke bestrafte. Noch ein Treffer fehlte, um die 0:2-Hypothek aus dem Hinspiel vergessen zu machen.

Doch die Hoffnung wurde jäh zunichte gemacht. Alexis Sanchez sah wenige Sekunden nach Wiederanpfiff die 2. gelbe Karte, weil er mit offener Sohle gegen Fabinho eingestiegen war. Bereits bei seiner 1. Verwarnung hatte er Thiago mit der Sohle am Knöchel berührt.

Matip mit einem Lattenschuss

Inter hatte leicht spielbestimmend begonnen, genauso, wie es im Hinspiel aufgetreten war. Doch mit den Heimfans im Rücken wurde Liverpool diesmal stärker, noch bevor die Italiener nennenswerte Annäherungen an das Tor der Engländer verzeichnen konnten.

Zu diesen kam das Heimteam: Joel Matip setzte nach einem Freistoss von Trent Alexander-Arnold einen Kopfball an die Latte. Keine Minute später scheiterte auch sein Innenverteidiger-Kompagnon Virgil van Dijk nach einer Ecke von Alexander-Arnold.

Salah mit 2 Pfostenschüssen

In der 2. Halbzeit folgten weitere Versuche, vor allem von Liverpool. Mohamed Salah schoss vor dem leeren Tor nur an den Pfosten (52.). Inter-Goalie Samir Handanovic wäre geschlagen gewesen. Auch in der 76. Minute traf Salah mit einem Volley die Torumrandung.

Doch weil Inter sich nach dem 1:0 die bereits erwähnte gelb-rote Karte geleistet hatte und in der Folge nicht mehr gefährlich werden konnte, reichte Liverpool auch die knappe Niederlage ohne Torerfolg für den Einzug in die Viertelfinals der Champions League. Auf wen die «Reds» dort treffen, entscheidet sich in der Auslosung vom 18. März.