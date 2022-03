Nach dem 1:1 im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gibt sich Bayern München keine Blösse und schlägt Salzburg zuhause 7:1.

Am Ursprung des Sieges steht Robert Lewandowski, der seine Torflaute mit einem Blitz-Hattrick eindrücklich beendet.

Ebenfalls in den Viertelfinals der «Königsklasse» steht Liverpool, das nach dem 2:0 im Hinspiel Inter Mailand 0:1 unterliegt.

Gross war die Vorfreude bei Salzburg auf das Spiel in München gewesen. Als erstes österreichisches Team überhaupt in einem Achtelfinal der Champions League, wollte das Team von Matthias Jaissle nach dem 1:1 zuhause auch in der Allianz Arena überraschen. Doch die Trauben hingen für die kürzlich noch unter etlichen Corona-Erkrankten leidenden «Bullen» letztlich deutlich zu hoch.

Immerhin schaffte es die junge Equipe dank Maurits Kjaergaards (71.) zwischenzeitlichem 1:5 doch noch aufs Scoreboard. Der 18-jährige Däne erzielte nach einem schnellen Konter per wuchtigem Abschluss den Ehrentreffer.

Wöber foult Lewandowski – und gleich nochmals

Dabei hatten die Salzburger genau so begonnen, wie sie sich beim 1:1 im Hinspiel präsentiert hatten: frech, aufmüpfig und schnell. Die Mozartstädter kamen auch durchaus zu Chancen. Doch diesmal duldeten die Bayern diese Respektlosigkeit nicht. Robert Lewandowski, der zuvor in 3 von 4 Spielen ohne Treffer geblieben war, beendete seine Torflaute mit einem Hattrick innert 10:22 Minuten eindrücklich – und damit auch sämtliche Salzburger Träume:

12. Minute: Lewandowski kontrolliert ein Zuspiel von Kingsley Coman sehenswert. Maximilian Wöber kann den Polen nur mit einem Foul stoppen. Den fälligen Penalty verwertet «Lewa» sicher unten links.

Lewandowski kontrolliert ein Zuspiel von Kingsley Coman sehenswert. Maximilian Wöber kann den Polen nur mit einem Foul stoppen. Den fälligen Penalty verwertet «Lewa» sicher unten links. 21. Minute: Es wirkt wie eine Wiederholung, ist es aber nicht: Wöber trifft Lewandowski an der Strafraumgrenze. Schiedsrichter Clément Turpin entscheidet zunächst auf Freistoss, lässt sich aber vom VAR überzeugen, dass das Foul auf der Sechzehnerlinie stattfand. Das Resultat ist dasselbe wie 9 Minuten zuvor: Lewandowski versorgt den Ball aus 11 Metern unten links.

Es wirkt wie eine Wiederholung, ist es aber nicht: Wöber trifft Lewandowski an der Strafraumgrenze. Schiedsrichter Clément Turpin entscheidet zunächst auf Freistoss, lässt sich aber vom VAR überzeugen, dass das Foul auf der Sechzehnerlinie stattfand. Das Resultat ist dasselbe wie 9 Minuten zuvor: Lewandowski versorgt den Ball aus 11 Metern unten links. 23. Minute: Hat da jemand Flaute gesagt? Leroy Sané lanciert Lewandowski. Salzburgs Schweizer Goalie Philipp Köhn kommt zu zögerlich aus seinem Kasten. Der folgende Prellball landet am Pfosten, der Weltfussballer drückt ihn mit dem Oberschenkel über die Linie – der früheste Hattrick der CL-Geschichte!

Gegen bedauernswerte Österreicher stellte Serge Gnabry (31.) noch vor der Pause auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie etwas ab. Dies hielt Thomas Müller (54.) nicht davon ab, gegen das ohne den verletzten Noah Okafor antretende Salzburg auch noch das 5:0 zu erzielen. Nach Kjaergaards kurzem Aufblitzen von Frechheit schalteten die Münchner wieder einen Gang höher. Abermals Müller (83.) und Sané (86.) erhöhten auf 7:1.

Neben dem Torreigen durfte sich auch die Defensive des deutschen Rekordmeisters freuen, die zwar wegen Kjaergaard den «Shutout» verpasste. Manuel Neuer feierte aber nur einen Monat nach einer Operation am rechten Knie sein Comeback und löste mit seiner 104. CL-Partie Oliver Kahn als Rekord-Goalie der Bayern ab.