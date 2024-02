Porto schlägt Arsenal im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zuhause mit 1:0

In einer lange faden Partie erzielt Galeno das herrliche Siegtor in der 94. Minute.

Der andere Achtelfinal endet ohne Sieger. Napoli und Barcelona spielen 1:1.

Der neutrale Zuschauer hatte den Schlusspfiff schon herbeigesehnt, als in Porto die letzte Minute der Nachspielzeit angebrochen war. Doch das Heimteam hatte das Schlussbouquet in einer zuvor mauen Partie bis zuletzt aufgespart. Galeno wurde zu wenig angegangen und versuchte sein Glück aus rund 18 Metern mit einem Schlenzer. Der Versuch des Stürmers landete unhaltbar für Arsenal-Keeper David Raya zum 1:0 in den Maschen.

Der Lucky Punch des Heimteams war nicht unverdient. Porto hatte über die gesamte Partie zwar weniger Spielanteile vorzuweisen, stand hinten aber äusserst sicher. Keinen einzigen Torschuss liess die Porto-Verteidigung, orchestriert vom bald 41-jährigen Pepe, gegen die favorisierten Gäste zu.

01:09 Video In Porto brechen nach Galenos Siegtor alle Dämme Aus Sport-Clip vom 21.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Galenos Doppelchance

Im erwartet schweren Auswärtsspiel im Drachenstadion hatte Arsenal eigentlich vielversprechend losgelegt. Mit den fast 80 Prozent Ballbesitz in der Startviertelstunde wussten die Londoner aber nur herzlich wenig anzufangen. Porto stellte die Passwege geschickt zu und den Gästen fehlten im letzten Angriffsdrittel die zündenden Ideen.

Während Arsenal-Coach Mikel Arteta in der ersten Halbzeit keine wirklich gefährliche Torchance seiner Mannen notieren konnte, blieb der Jubel den Heimfans in der 21. Minute gleich doppelt im Hals stecken. Nach einer abgelenkten Flanke von Francisco Conceicao kam Galeno aus bester Position frei zum Abschluss. Der Ball klatschte an den linken Pfosten und sprang dem Stürmer erneut vor die Füsse. Auch sein zweiter Versuch verfehlte das Tor aber knapp.

00:34 Video Galeno verpasst das 1:0 gleich doppelt Aus Sport-Clip vom 21.02.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Bis fast zum Schluss blieb die Doppelchance des Brasilianers das Highlight der Partie. Weil der 26-Jährige in der Nachspielzeit Verpasstes nachholte, geht sein Team mit einem Vorteil in das Rückspiel. Dieses findet am 12. März in London statt.