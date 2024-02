Osimhen hält Napolis Hoffnungen am Leben

Napoli und Barcelona trennen sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League 1:1.

Für die Tore sorgen die beiden Stürmerstars: Robert Lewandowski trifft für Barcelona, Victor Osimhen gleicht für Napoli aus.

Im anderen Mittwochsspiel in der «Königsklasse» gewinnt Porto gegen Arsenal 1:0.

Das Beste bewahrte sich Victor Osimhen für den Schluss seines Arbeitstages auf: Eine Viertelstunde vor Spielende erzielte Napolis Mittelstürmer das Tor, das den Italienern vor dem Rückspiel in Barcelona alle Möglichkeiten offen lässt. Der Nigerianer liess seinen Gegenspieler Inigo Martinez mit viel Körpereinsatz an sich abprallen und schob den Ball zum 1:1 in die Maschen.

Osimhen, der nach dem Afrika-Cup erstmals wieder für Napoli auflief, wurde kurz darauf ausgewechselt. Der Einsatz des 25-Jährigen, dem nach dem Kontinental-Turnier Trainingsrückstand nachgesagt wurde, zahlte sich damit aus.

Osimhen schiebt Martinez weg und bezwingt Ter Stegen

Der Treffer läutete eine starke Schlussphase der Neapolitaner ein. Ein weiterer Treffer wollte ihnen aber nicht mehr gelingen. André-Frank Zambo Anguissa setzte einen Kopfball in der 85. Minute indes nur knapp am Kasten von Marc-André ter Stegen vorbei.

Ein Sieg wäre beim Einstand des neuen Trainers Francesco Calzona auch ein etwas gar reicher Lohn für das Heimteam gewesen, das sich im heimischen Stadio Armando Maradona lange vornehm zurückgehalten hatte. Auf der anderen Seite war ausserdem Barcelona einem zweiten Treffer ebenfalls noch nahe. Ilkay Gündogan schlenzte den Ball in der letzten Aktion des Spiels hauchdünn am Pfosten vorbei.

Lewandowski bricht den Torbann

Robert Lewandowski hatte die über weite Strecken spielbestimmenden Gäste nach knapp einer Stunde für die Anstrengungen in der Offensive belohnt. Der Pole wurde von Pedri im Strafraum angespielt, verschaffte sich Raum und traf zwischen den Beinen von Napoli-Captain Giovanni Di Lorenzo hindurch in die nahe Ecke. Lewandowski war zuletzt bereits in den letzten drei Meisterschaftsspielen für die Katalanen erfolgreich gewesen.

Lewandowski zeigt beim 1:0 seine Klasse

Dank den Einzelaktionen der beiden Stürmerstars kam eine lange enttäuschende Partie doch noch zu einem attraktiven Ende. Zuvor hatten sowohl Napoli als auch Barcelona nur schlecht kaschieren können, dass sie momentan in ihren nationalen Ligen nicht zur «Crème de la Crème» gehören. Vor dem Rückspiel in Barcelona am 12. März ist weiter alles offen.