1:0 in der CL bei Tottenham

RB Leipzig gewinnt das Auswärtsspiel im Achtelfinal der Champions League bei Tottenham 1:0.

Der zuvor lange torlose Timo Werner war für den einzigen Treffer des Abends verantwortlich.

Im 2. Spiel des Abends überrascht Atalanta Bergamo Valencia und gewinnt gleich mit 4:1.

393 Spielminuten war Timo Werner vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Tottenham ohne Torerfolg. Für einen Stürmer seines Formats eine Ewigkeit. Trotzdem: Mit 25 Toren aus 31 Pflichtspielen lagen Leipzigs Offensiv-Hoffnungen vor allem auf Werner.

Werner lieferte

Und er erfüllte sie. 58 weitere erfolgslose Minuten kamen zusammen, ehe Werner seine Torflaute beendete. Vom Elfmeterpunkt traf er zum so wichtigen Auswärtstreffer. Man hätte es ahnen können: Werner hat nun seine ersten 7 Tore in der Champions League alle auswärts erzielt – dieses Kunststück war noch keinem anderen Spieler gelungen.

Werner hatte in der 1. Halbzeit noch mehrere gute Möglichkeiten ausgelassen. Im 2. Durchgang belohnte er sein Team dann für eine bessere 1. Hälfte (12:3 Torschüsse).

«Spurs» ohne Schlüsselspieler zahm

Und Tottenham? Das war offensiv lange harmlos und liess den RB-Spielern Raum für schmucke Kombinationen. Die Leistungsträger in der Offensive, Harry Kane und Heung-Min Son, fehlten. Zusammen haben sie 33 der 68 Pflichtspieltore Tottenhams erzielt.

Einer, der annähernd in die Fussstapfen von Son und Kane trat, war Giovani Lo Celso. Der Argentinier verzeichnete 3 gefährliche Torabschlüsse. In der 73. Minute war er einem Torerfolg ganz nahe: Sein Freistoss wurde von Peter Gulacsi mirakulös an den Pfosten gelenkt.

Da der Ball vom Pfosten ins Aus sprang, bleibt die Aufgabe für Tottenham im Rückspiel vom 10.3. äusserst schwierig. Das Auswärtstor von Werner könnte für Leipzig noch Gold wert sein – oder genauer 10,5 Millionen Euro, die es für den Einzug in den Viertelfinal zusätzlich gibt.

