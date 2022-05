Real Madrid gewinnt den Champions-League-Final gegen Liverpool in Paris mit 1:0 und sichert sich den «Henkelpott» zum 14. Mal.

Einziger Torschütze und Matchwinner für die «Königlichen» im Stade de France ist Vinicius Jr.

Das Spiel war wegen Ausschreitungen vor dem Spiel erst mit mehr als 30 Minuten Verspätung angepfiffen worden.

Und am Ende blieb den Liverpool-Profis gegen Real Madrid wieder nur die Rolle als erste Gratulanten – wie bereits 2018. Die «Königlichen» durften sich in Paris dagegen nach dem 1:0-Finalsieg über den 14. Champions-League-Titel der Geschichte – die «Decimocuarta» – freuen.

Einmal mehr bewiesen die Madrilenen, dass sie wie eine perfekt eingespielte Maschinerie funktionieren. «Wenig Aufwand, viel Ertrag», hiess das Motto.

00:51 Video Hier erhält Real den «Henkelpott» Aus Sport-Clip vom 29.05.2022. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Weniger ist mehr

Liverpool kam über die 90 Minuten zu mehr (Schussverhältnis von 23:3) und den deutlich besseren Chancen, fand seinen Meister aber immer wieder in Real-Goalie Thibaut Courtois, der einen ganz starken Abend einzog:

Nach 16 Minuten ist der Belgier blitzschnell am Boden, als Mohamed Salah eine Hereingabe aufs Tor lenkt.

Noch besser macht es Courtois 5 Minuten später; er lenkt einen Abschluss von Sadio Mané mit den Fingerspitzen an den Pfosten.

Endgültig zum Matchwinner avanciert der 30-Jährige 10 Minuten vor dem Ende, nachdem er mit dem Arm einen scheinbar unhaltbaren Schuss von Salah pariert.

Auf der Gegenseite beschränkte sich Madrid auf das Nötigste. So veredelte Vinicius Junior kurz vor der Stundenmarke eine scharfe Flanke von Federico Valverde am 2. Pfosten. Danach verpasste es das Team von Trainer Carlo Ancelotti, das Skore nach Kontern zu erhöhen.

00:39 Video Der goldene Treffer von Vinicius Jr. Aus Sport-Clip vom 29.05.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Vor der Pause war Real kaum gefährlich geworden – hatte aber dennoch das Tor getroffen. Dem vermeintlichen 1:0 von Karim Benzema (43.) war eine Abseitsstellung vorausgegangen. Eine umstrittene Entscheidung, war doch der letzte Pass von Liverpools Fabinho gekommen.

Reals Spieler und Trainer machen sich zu Legenden

Für Real ist es nach 1463 Tagen die Rückkehr auf den europäischen Fussball-Thron, zwischen 2016 und 2018 hatten die «Königlichen» 3 Mal in Folge die CL gewonnen. Mit Toni Kroos, Benzema, Gareth Bale, Casemiro, Daniel Carvajal, Marcelo, Nacho Fernandez und Luka Modric gewannen 8 aktuelle Real-Spieler den 5. Königsklassen-Titel ihrer Karriere.

Eine alleinige Rekordmarke setzte Trainer Ancelotti. Der bald 63-jährige Italiener sicherte sich zum 4. Mal als Trainer die Champions League, nachdem er bereits als Spieler zweimal den Meistercup mit Milan gewonnen hatte. Mit seinem Stammverein holte er auch als Trainer zweimal den «Henkelpott» und nun zum zweiten Mal auch mit Real Madrid. Den einzigen Final verlor Ancelotti 2005, als Milan gegen Liverpool eine 3:0-Führung noch aus der Hand gab.

Schliessen 00:22 Video Ancelottis Worte nach dem Sieg Aus Champions League – Highlights vom 28.05.2022. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden. 00:43 Video Toni Kroos und David Alaba im Doppelinterview Aus Sport-Clip vom 29.05.2022. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Für Liverpool endet dagegen eine Saison, in der das «Quadruple» möglich gewesen wäre, mit einer Enttäuschung. Nachdem man sich bereits in der englischen Meisterschaft knapp Manchester City hatte geschlagen geben müssen, schauten am Ende «nur» die beiden englischen Cup-Titel heraus.