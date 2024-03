Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel reicht Real Madrid zuhause gegen RB Leipzig ein 1:1 zum Einzug in die Champions-League-Viertelfinals.

Die Leipziger sind insgesamt die aktivere Mannschaft, machen aber vor allem in der ersten Hälfte zu wenig aus ihren Chancen.

In der anderen Mittwoch-Partie macht ManCity auch im Rückspiel kurzen Prozess mit Kopenhagen.

Nur Zentimeter fehlten und RB Leipzig hätte sich auswärts im Estadio Santiago Bernabeu in die überaus verdiente Verlängerung gerettet. Doch Dani Olmos gefühlvoller Lupfer in der zweiten Minute der Nachspielzeit landete auf dem Querbalken statt im Gehäuse von Real Madrid. So blieb es beim 1:1, das den «Königlichen» nach dem knappen und nicht unumstrittenen 1:0-Sieg im Hinspiel für die Viertelfinals reicht.

Ein 1:1, das den Spielverlauf in der spanischen Hauptstadt nicht widerspiegelt. Über die komplette Spielzeit agierte Leipzig aktiver, spielfreudiger und gefährlicher. Der Aluminiumtreffer war nur eine von einer Handvoll vielversprechenden Möglichkeiten. Der Chancenwucher kostete dem Bundesligisten letztlich das Weiterkommen.

RB-Fans: Rückreise im Teambus Box aufklappen Box zuklappen RB Leipzig kommt seinen in Madrid «gestrandeten» Fans mit einem besonderen Service zur Hilfe. Da das Bodenpersonal der Lufthansa streikt, nimmt RB spontan 10 bis 15 Fans aus Madrid mit dem Mannschaftsbus zurück. Trotz langer Fahrt ein einmaliges Erlebnis. Das Team sitzt aber im Flieger.

Pfiffe für Real Madrid

Von Real Madrid, dem souveränen Leader der LaLiga, kam hingegen erstaunlich wenig – trotz Akteuren wie Jude Bellingham oder Vinicius Junior auf dem Rasen. So wenig, dass Carlo Ancelottis Team schon mit lautstarken Pfiffen in die Pause begleitet worden war.

Denn in den ersten 45 Minuten spielte eigentlich nur Leipzig. Tormöglichkeiten waren insgesamt zwar rar gesät, aber wenn, dann verzeichneten sie die Sachsen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff prüfte Xavi Simons Reals Goalie Andrij Lunin mit einem Distanzschuss (41.), nach dem anschliessenden Corner verzog Lois Openda und traf nur das Aussennetz (42.).

Schliessen 00:24 Video Simons zwingt Lunin zu einer Parade Aus Sport-Clip vom 06.03.2024. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden. 00:19 Video Beste Chance in Halbzeit 1: Openda verzieht Aus Sport-Clip vom 06.03.2024. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

Vinicius Junior und Orban im Blickpunkt

Nach der Pause setzte sich das Geschehen in gleicher Weise fort. Bis nach einer Stunde Leipzig eine kleine Schwächephase einzog und Real Madrid durch Rodrygo den ersten Schuss auf das gegnerische Tor brachte (63.).

Nur fünf Minuten später war der Bann dann gebrochen: Vinicius Junior markierte für Real Madrid nach einem schnellen Konter und Bellingham-Zuspiel die Führung (65.). Ausgerechnet der Brasilianer, der nur 10 Minuten zuvor RB-Captain Willi Orban grob zu Boden gestossen und dafür nur Gelb gesehen hatte.

Schliessen 00:33 Video Vinicius Junior legt sich mit Willi Orban an Aus Sport-Clip vom 06.03.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden. 00:36 Video Bellingham bedient Vinicius Junior – 1:0 für Real Aus Sport-Clip vom 06.03.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Ein herber Dämpfer für die Gäste. Doch diese steckten keineswegs auf. Nur drei Minuten nach dem 0:1 war es dann ausgerechnet Orban, der per Kopf zum verdienten 1:1 ausglich und so die Hoffnungen zurückbrachte. Die Leipziger unternahmen nochmals alles, um sich zumindest in die Verlängerung zu retten. Doch das Anrennen blieb vergebens – auch weil sich die Latte noch in den Weg stellte.

00:31 Video Orban bringt Leipzig zurück in die Partie Aus Sport-Clip vom 06.03.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

So geht's weiter

Wer Real Madrid im Viertelfinal der Champions League herausfordert, wird am Freitag, 15. März, bei der Auslosung entschieden. In LaLiga treffen die «Königlichen» am Sonntag auf den Drittletzten Celta Vigo, die Leipziger empfangen am Samstag in der Bundesliga Darmstadt 98.