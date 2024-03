Manchester City gewinnt das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Kopenhagen mit 3:1 und steht im Viertelfinal.

Zwei frühe Tore – eines davon durch Manuel Akanji – machen die ohnehin kleinen dänischen Hoffnungen auf ein Wunder früh zunichte.

Im anderen Rückspiel vom Mittwochabend zittert sich Real Madrid dank einem 1:1 gegen Leipzig weiter.

Dass es für Kopenhagen auswärts in Manchester schwer werden würde, war bereits im Vorhinein klar. Seit 29 Spielen sind die «Citizens» in der Champions League zuhause ungeschlagen. Um die 1:3-Hypothek aus dem Hinspiel wettzumachen, hätten die Dänen das vielzitierte Fussball-Wunder gebraucht.

Wenig überraschend wurde daraus nichts. City-Trainer Pep Guardiola gönnte zwar zahlreichen Stammspielern wie Phil Foden, Kevin De Bruyne oder Bernardo Silva eine Pause. Dafür stellten andere ihre Skorerqualitäten unter Beweis.

Zwei Ecken, zwei Tore

Einer davon war Manuel Akanji. Der Schweizer Nati-Verteidiger wurde bei einem Eckball ungenügend abgeschirmt und traf bereits in der 5. Minute per Volley unter die Latte. Für Akanji war es der insgesamt 3. Treffer in der «Königsklasse».

00:37 Video Akanji drischt den Ball volley in die Maschen Aus Sport-Clip vom 06.03.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Nur Minuten später erhöhte Julian Alvarez (9.) nach einer weiteren Ecke auf 2:0. Ein Kopfball von Rodri war zuvor an die Latte geknallt. Nachdem die Dänen den Ball nicht unter Kontrolle brachten, landete dieser beim Argentinier, der von der linken Strafraumgrenze abzog. Kamil Grabara gab dabei keine gute Figur ab. Dem Kopenhagen-Goalie rutschte der zentrale Abschluss durch die Hände.

00:51 Video Kopenhagens Grabara flutscht der Ball durch die Hände Aus Sport-Clip vom 06.03.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Viel Ballgeschiebe, wenig Highlights

Für Kopenhagen wurde das ohnehin schon schwierige Unterfangen damit praktisch unmöglich. 4 Tore hätten die Dänen zu diesem Zeitpunkt gebraucht, um wenigstens eine Verlängerung zu erzwingen. Mohamed Elyounoussi (29.) sorgte zwar dafür, dass es zwischenzeitlich «nur» noch deren 3 waren. Erling Haaland stellte den Zwei-Tore-Vorsprung aber noch vor der Pause wieder her.

In der zweiten Halbzeit, die durch zahlreiche Wechsel etwas zerfahren war, liess City den Ball gekonnt und mit unzähligen Pässen in den eigenen Reihen kreisen. Wirkliche Gefahr erzeugte das Guardiola-Team aber selten. Die Pflicht hatten die «Citizens» bereits vor der Pause erfüllt.

So geht's weiter

Auf wen Manchester City im Viertelfinal trifft, entscheidet sich bei der Auslosung am Freitag, 15. März. Nach der erfolgreichen Pflichtaufgabe gegen Kopenhagen legen die «Citizens» ihren Fokus nun ganz auf den Sonntag. In der Premier League steht dann das Spitzenspiel gegen Leader Liverpool an. Mit einem Sieg könnte City an den «Reds» vorbeiziehen und die Tabellenspitze übernehmen.