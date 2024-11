YB verliert in der Champions League auch das 5. Spiel, gegen Atalanta Bergamo setzt es zuhause ein 1:6 ab.

Die Italiener sorgen mit 3 Toren zwischen der 28. und 39. Minute früh für klare Verhältnisse.

Mann des Spiels bei Bergamo ist Charles De Ketelaere mit 2 Toren und 3 Vorlagen.

Die Young Boys warten auch nach dem 5. Spieltag der Champions League auf die ersten Punkte. Gegen Atalanta Bergamo blieb der Schweizer Meister chancenlos. Die Italiener bewiesen im Wankdorf eindrücklich ihre offensive Klasse und ihre herausragende Form. Das Team von Trainer Gian Piero feierte wettbewerbsübergreifend den 8. Sieg in Folge und ist nun seit 12 Spielen ungeschlagen.

Atalanta sorgt früh für Entscheidung

Ihre Qualitäten zeigten die Bergamasken besonders eindrücklich zwischen der 28. und 39. Minute, als sie dem Team von Trainer Joël Magnin mit 3 Treffern früh alle Hoffnungen nahmen:

Bei einem Konter schickt De Ketelaere Sead Kolasinac auf die Reise. Dieser lässt Von Ballmoos keine Chance. 39. Minute: Dieses Mal flankt De Ketelaere von links in den Strafraum. Topskorer Mateo Retegui behauptet den Ball gekonnt und trifft zum 4:1 – die Entscheidung.

01:56 Video Atalanta innerhalb von 11 Minuten vom 1:1 zum 4:1 Aus Sport-Clip vom 26.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden.

YB mit schneller Antwort nach 0:1

Angefangen hatte die Partie aus Sicht der Berner durchaus vielversprechend. Die Gastgeber starteten engagiert und begegneten den favorisierten Italienern in den ersten Minuten auf Augenhöhe. In der 9. Minute liess sich YB aber ein erstes Mal sehr leicht ausspielen. Nach perfektem Pass von De Ketelaere zog Retegui alleine los und vollstreckte souverän zum 1:0.

Die Young Boys liessen sich durch den Gegentreffer zunächst aber nicht aus dem Konzept bringen. Nur 2 Minuten später stieg Silvère Ganvoula nach einem Eckball am höchsten. Bei seinem Kopfball war Bergamo-Keeper Marco Carnesecchi zwar noch dran, Atalantas 1. Gegentreffer in der Champions League konnte er aber nicht verhindern.

00:41 Video Retegui entwischt und vollendet souverän Aus Sport-Clip vom 26.11.2024. 00:44 Video Ganvoula per Kopf mit dem Ausgleich Aus Sport-Clip vom 26.11.2024.

De Ketelaere nicht zu stoppen

In der Folge schlichen sich bei YB immer wieder Ungenauigkeiten ein. Das nutzte Bergamo bis zur Pause zur 4:1-Führung. In der 2. Halbzeit ging es für das Heimteam nur noch um Schadensbegrenzung. Besonders gegen De Ketelaere war an diesem Abend aber nichts zu machen. Der Belgier krönte seinen Auftritt in der 56. Minute mit seinem 2. Treffer zum 5:1. Bei den anderen 3 Toren hatte er jeweils die Vorlage geleistet. Für den Schlusspunkt war der eingewechselte Lazar Samardzic besorgt (90.).

So geht's weiter

Für YB steht am Wochenende wieder die Super League auf dem Programm. Am Sonntag ist der FC St. Gallen zu Gast im Wankdorf. Der nächste Auftritt in der Champions League findet am 11. Dezember auswärts beim VfB Stuttgart statt.