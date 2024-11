Legende: Bedrückte Engländer um Manuel Akanji Feyenoord in der Person von Torschütze Santiago Gimenez bejubelt den 2:3-Anschlusstreffer. Imago/Box to Box Pictures

Manchester City blamiert sich in der Ligaphase der Champions League beim 3:3 gegen Feyenoord.

Die Bayern kommen im Gigantenduell gegen PSG zu einem 1:0.

Die weiteren Favoriten feiern allesamt Siege.

Hier geht's zum Bericht zur 5. Pleite der Young Boys im Wettbewerb.

ManCity – Feyenoord 3:3

Binnen rund 10 Spielminuten um die Pause schossen Erling Haaland (44./53.) und Ilkay Gündogan (50.) ManCity zur vermeintlich klaren 3:0-Führung. Manuel Akanji war der einzige Ex-Dortmunder bei den «Citizens», der gegen den Schalker Junior, Timon Wellenreuther, nicht traf.

Doch das war nur der erste Teil einer verrückten Partie, die ManCity völlig entgleiten sollte. Erst brachten die Gastgeber Feyenoord mit einem Fehlerkette wieder auf 1:3 (75.) heran. Jordan Lotomba spitzelte den Ball in der 82. Minute zu Santiago Gimenez, weitere 7 Minuten später war das Comeback vollbracht, wobei Ederson keine gute Figur abgab. City bleibt damit nach 5 Niederlagen in Serie weiter in der Krise.

ManCitys Verteidigung lädt Feyenoord wieder ins Spiel ein
Feyenoord komplettiert das Comeback bei ManCity

Bayern – PSG 1:0

Der FC Bayern feiert dank einem Mini-Sieg gegen PSG den 3. Sieg in der laufenden Ligaphase. Das einzige Tor der Partie ging auf das Konto Min-Jae Kims (38.), der erstmals in der «Königsklasse» traf. Ousmane Dembélés rote Karte (56.) erschwerte die Aufgabe für die Gäste zusätzlich. Die Bayern schaukelten die Partie in der Folge locker zu Ende.

Leverkusen – Salzburg 5:0

Bayer liess den Gästen aus Österreich nicht den Hauch eine Chance. Die grossen Figuren beim 5:0 waren Florian Wirtz und Alejandro Grimaldo. Youngster Wirtz gelang ein Doppelpack und ein Assist, Grimaldo bereitete eines der 2 Tore vor und traf selber per direkt verwandeltem Freistoss.

Genau gezielt: Grimaldo verwandelt Freistoss direkt

Sporting – Arsenal 1:5

Ebenfalls ein kleines Torfestival gelang Arsenal bei Lissabon. Die «Gunners» halten dank dem 5:1 wie Leverkusen bei 10 Punkten. 5 verschiedene Torschützen trugen sich für die Londoner in die Liste ein.

Barcelona – Brest 3:0

Ein in allen Belangen überlegenes Barcelona kam gegen Brest zu einem erst am Ende lockeren 3:0. Dani Olmo beruhigte die katalanischen Fans in der 66. Minute mit dem 2. Tor. Robert Lewandowski hatte das Skore eröffnet (10.) und doppelte in der Nachspielzeit nach. Mit seinem ersten Treffer war der Pole in einen erlauchten Kreis aufgestiegen: Nach Cristiano Ronaldo und Lionel Messi ist er erst der 3. Spieler, der die 100-Tore-Marke in der «Königsklasse» knackt.

Inter – Leipzig 1:0

RB Leipzig muss weiter auf den ersten Punkt in dieser CL-Saison warten. Die Deutschen erzielten aber den einzigen Treffer der Partie. Castello Lukeba lenkte in der 27. Minute einen Freistoss von Federico Dimarco ins eigene Tor ab. Inter bleibt damit weiter ohne Gegentor in der Champions League.

Lukeba lenkt Dimarcos Freistossflanke ins eigene Tor

Die weiteren Spiele:

Sparta Prag – Atletico 0:6 : Atletico Madrid feierte beim 6:0 in Prag den höchsten CL-Auswärtssieg der Klubgeschichte und fuhr überdies wichtige 3 Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze ein.

: Atletico Madrid feierte beim 6:0 in Prag den höchsten CL-Auswärtssieg der Klubgeschichte und fuhr überdies wichtige 3 Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze ein. Slovan Bratislava – Milan 2:3: Die Mailänder kamen zu einem etwas schmeichelhaften Sieg, Noah Okafor blieb blass und wurde zur Pause ausgewechselt.