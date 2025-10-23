Mit seinem Zaubertor riss er Arjen Robben aus dem Sitz, bei seiner Auswechslung erhob sich die Allianz Arena zu Standing Ovations: In der 3. Runde der Champions League hatte der 17-jährige Lennart Karl grossen Anteil am 4:0 der Bayern gegen Brügge – dem 12. Sieg im 12. Pflichtspiel der Saison.

Die frühe Führung erzielte Karl nach einem Zaubersolo samt linkem Hammer in den rechten Winkel (5.). Mit 17 Jahren und 242 Tagen stieg er zum jüngsten deutschen und Münchner Torschützen in der «Königsklasse» auf. Er löste Jamal Musiala ab. «Es macht sehr, sehr viel Spass mit den Jungs, es klappt einfach alles und ich kann hier sehr viel lernen», sagte Karl: «Ich muss daran jetzt anknüpfen und darf nicht aufhören, nur weil ich ein Tor gemacht habe.»

Der hat einfach die Eier, das hat er heute bewiesen.

Dabei hatte Karl, der wie einst Musiala die Nummer 42 trägt, einen Tag vor seinem grossen Spiel gar nicht gewusst, dass er spielen würde. «Ich erfuhr es am Mittwochmorgen», so der junge Mann, der nach einer starken Partie zum «Spieler des Spiels» gekürt wurde. Auch Karls Teamkollege Aleksandar Pavlovic findet nur lobende Worte: «Der hat einfach die Eier, das hat er heute wieder bewiesen. Er ist ein super Typ.»

Champions League