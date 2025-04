Per E-Mail teilen

Inter Mailand gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League auswärts bei Bayern München 2:1.

Nach dem Mailänder Führungstor durch Martinez trifft Müller zum Ausgleich. Nur wenig später gelingt Frattesi der Siegtreffer.

Im anderen Viertelfinal-Hinspiel vom Dienstag besiegt Arsenal Real Madrid 3:0.

Und plötzlich stand er wieder einmal goldrichtig: Thomas Müller, der Bayern München zum Ende der Saison verlassen muss, erlöste die Fans in der heimischen Arena in der 85. Minute mit dem Treffer zum 1:1-Ausgleich. Die Freude über das Tor der Klub-Legende, die in der 75. Minute nach lautstarken Forderungen von den Tribünen eingewechselt worden war, währte aber nicht lange.

Nur 3 Minuten brauchte Inter Mailand, um ebenfalls mit einem Joker-Tor zu antworten. Davide Frattesi, seit Minute 74 im Spiel, schloss einen schnellen Gegenstoss der Italiener nach Zuspiel von Carlos Augusto mit dem 2:1 ab. Die folgenden verzweifelten Angriffsbemühungen der Münchner blieben ohne Erfolg, Inter geht damit mit einem kleinen Polster ins Rückspiel nächste Woche.

Kane an den Pfosten, Martinez mit Traumtor

Die Italiener mit Yann Sommer im Tor zeigten sich im vom Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer geleiteten Spiel gewohnt abgezockt. In der Defensive liessen sie nicht viel zu, gleichzeitig nutzten sie die wenigen Gelegenheiten, die sich ihnen boten. Captain Lautaro Martinez traf in der 38. Minute nach einer perfekten Ablage von Marcus Thuram sehenswert mit dem Aussenrist. Kurz zuvor hatte Harry Kane nach ebenso schöner Vorarbeit von Michael Olise aus kurzer Distanz nur den Pfosten getroffen.

Die erste Heimniederlage der Bayern in der Champions League seit 22 Spielen könnte die Münchner teuer zu stehen kommen. Um weiter vom Finale dahoam am 31. Mai träumen zu können, müssen sie in Mailand gewinnen.

So geht es weiter

Am Mittwoch stehen mit Barcelona – Dortmund und Paris St-Germain – Aston Villa (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App) die anderen 2 Viertelfinal-Hinspiele auf dem Programm. Die Rückspiele finden nächsten Dienstag und Mittwoch statt.

