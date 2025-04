Arsenal schlägt Real Madrid im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals zuhause mit 3:0.

Alle Tore fallen in der 2. Halbzeit, Declan Rice trifft zweimal herrlich direkt per Freistoss.

Im anderen Hinspiel des Abends gewinnt Inter Mailand bei Bayern München mit 2:1.

Arsenal hat sich im Hinspiel des Viertelfinals der Champions League in eine vorzügliche Ausgangslage gebracht. Die Londoner besiegten Titelverteidiger Real Madrid im heimischen Stadion gleich mit 3:0. Überragender Mann auf dem Platz war dabei der englische Nationalspieler Declan Rice.

Zuerst hatte er in der 58. Minute das Skore eröffnet, indem er einen Freistoss rechts um die Mauer herumzirkelte und die Kugel sehenswert im Netz versenkte. 12 Minuten später trat er dann erneut zu einem Freistoss an – und traf erneut. Dieses Mal war die Position etwas zentraler, das Tor aber nicht weniger schön. Ganz genau oben rechts im Eck schlug die Kugel ein, Thibaut Courtois hatte erneut keine Abwehrchance. Zwei Freistosstore gegen Real Madrid in der Champions League – das hatte vor Rice noch keiner geschafft.

Wohl geschockt von den Freistosskünsten blieb eine madrilenische Reaktion komplett aus. In der 75. Minute kombinierte sich Arsenal in den gegnerischen Strafraum, Mikel Merino zog ab und machte mit dem 3:0 mindestens für das Hinspiel alles klar. Auch ein höherer Sieg wäre angesichts der Torchancen durchaus möglich gewesen.

Wenig Chancen in der 1. Halbzeit

Arsenal hatte offensiv begonnen und in den ersten Minuten fast von einem Fehler von Antonio Rüdiger profitiert. Nach einer Hereingabe von Bukayo Saka schoss der 32-Jährige seinen Teamkollegen Eduardo Camavinga an, der Ball ging im Anschluss aber knapp am Tor vorbei (6.). Die Gastgeber blieben am Drücker, verpassten es aber, sich klare Torchancen zu erspielen. Dafür vergab auf der Gegenseite Kylian Mbappé die grosse Chance zur Führung (31.).

Es blieb die grösste Chance der «Königlichen» in diesem Hinspiel. Die Madrilenen reisen somit mit einer grossen Hypothek nach Hause und drohen erstmals seit fünf Jahren die Halbfinals der «Königsklasse» zu verpassen. Nicht mit dabei sein wird im Rückspiel Camavinga, der in der Nachspielzeit noch mit Gelb-Rot vom Platz flog. Arsenal hingegen befindet sich auf bestem Weg, erstmals seit 16 Jahren wieder in den Halbfinal vorzustossen.

So geht's weiter

Das Rückspiel in Madrid findet am nächsten Mittwoch statt. Zuerst stehen mit Barcelona – Dortmund und Paris St-Germain – Aston Villa (am Mittwoch ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App) die anderen 2 Viertelfinal-Hinspiele auf dem Programm.

Übersicht Champions League