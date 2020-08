RB Leipzig bezwingt in Lissabon Atletico Madrid 2:1 und steht erstmals im Halbfinal der Champions League.

Die Entscheidung zugunsten der Deutschen fiel erst in der 88. Minute.

Der Bundesligist trifft nun am 18. August auf PSG.

Am Ende reichten ein genialer Pass und ein glücklicher Ablenker, um Leipzig in den 7. Himmel zu hieven. Marcel Sabitzer überwand mit einem Zuckerzuspiel in die Spitze das Atleti-Mittelfeld, der eben erst eingewechselte Tyler Adams traf aus zentraler Position via Bein eines Gegners zum 2:1 (88.).

Obwohl sich die Madrilenen in den Schlussminuten noch einmal aufbäumten, konnten sie den erstmaligen Halbfinal-Vorstoss der Deutschen nicht mehr verhindern.

Edeljoker Felix sticht – am Ende vergebens

Leipzig hatte vor allem zu Beginn des Spiels das Zepter in der Hand: 63% Ballbesitz nach einer halben Stunde sprachen eine deutliche Sprache. Chancen gab es hüben wie drüben, wobei sich RB zuerst belohnte: Der Spanier Dani Olmo verwertete kurz nach der Pause eine punktgenaue Hereingabe von Sabitzer.

Atletico hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt offensiv wie gewohnt etwas zurückgehalten. Mit der Einwechslung von 126-Millionen-Mann João Félix in der 58. Minute kam frischer Wind in die Offensivbemühungen der Spanier. Und nur 12 Minuten später schlug der Edeljoker zu: Nach einem Doppelpass mit Diego Costa wurde der 20-Jährige im Strafraum gelegt. Den fälligen Penalty verwandelte Félix höchstpersönlich zum 1:1.

Die Bemühungen des Youngsters blieben am Ende unbelohnt: Atletico schied aus, während sich Leipzig auf seinen ersten Halbfinal in der «Königsklasse» einstellen kann: Am nächsten Dienstag wartet Paris St-Germain.