Bayern München gewinnt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zuhause gegen Lazio Rom mit 3:0 und zieht in die Viertelfinals ein.

Harry Kane und Thomas Müller drehen für die Münchner den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel noch vor der Pause.

Im anderen Rückspiel am Dienstagabend lässt PSG nach dem 2:0 im Hinspiel gegen Real Sociedad nichts mehr anbrennen.

Es lastete viel Druck auf dem deutschen Rekordmeister vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Lazio Rom. Nach dem Pokal-Out und bei 10 Punkten Rückstand in der Bundesliga scheint der Titel in der «Königsklasse» momentan noch der einzig erreichbare zu sein. Und eine titellose Saison wäre für die Bayern ein Horror-Szenario.

Im Hinspiel hatten sich die Münchner in der italienischen Hauptstadt nach einer trostlosen Leistung mit 0:1 geschlagen geben müssen. Im Rückspiel, knapp drei Wochen später, zeigte sich das Team des angezählten Thomas Tuchel von Beginn weg von einer anderen Seite. Dennoch brauchte das Heimteam einen Wachmacher seitens Lazio.

Lazio-Fan wegen Hitlergruss verhaftet Box aufklappen Box zuklappen Im Vorfeld der Partie wurde ein italienischer Fan festgenommen und zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er den Hitlergruss gezeigt hatte. Er war einer von etwa 100 Lazio-Fans, die in der Bierhalle, in der Adolf Hitler einst die Nazipartei NSDAP gegründet hatte, faschistische Lieder sangen.

Doppelschlag vor der Pause

Nach ersten halbgefährlichen Torchancen von Leroy Sané (6.), Jamal Musiala (14.) und Harry Kane (17.) brachte Lazios Ciro Immobile die Gäste aus heiterem Himmel beinahe in Front. Per Flugkopfball setzte der wohl etwas überraschte Italiener den Ball in der 37. Minute aus wenigen Metern neben das Tor.

Diese Möglichkeit markierte den Beginn einer turbulenten Phase vor dem Pausenpfiff, in der die Bayern gleich zweimal eiskalt zuschlugen:

39. Minute : Harry Kane mit dem Dosenöffner. Raphael Guerreiro trifft im Lazio-Strafraum den Ball nicht richtig, was jedoch zur perfekten Vorlage für Kane wird. Der Engländer verlängert geschickt per Kopf in die weite Ecke.

: Harry Kane mit dem Dosenöffner. Raphael Guerreiro trifft im Lazio-Strafraum den Ball nicht richtig, was jedoch zur perfekten Vorlage für Kane wird. Der Engländer verlängert geschickt per Kopf in die weite Ecke. 45. Minute: In der zweiten Minute der Nachspielzeit legen die Bayern nach – und wie. Nach einem Eckball wuchtet Verteidiger Matthijs De Ligt die Kugel volley in Richtung Lazio-Tor. Unmittelbar vor Goalie Ivan Provedel lenkt Thomas Müller die «Schuss-Vorlage» per Kopf ins Tor.

Schliessen 00:47 Video Kane bringt die Bayern in Front Aus Sport-Clip vom 05.03.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden. 00:42 Video De Ligt auf Müller – 2:0 Aus Sport-Clip vom 05.03.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Kane macht Deckel drauf

Nach diesem Münchner Doppelschlag wirkten die ohnehin sehr blassen Römer noch zusätzlich beeindruckt von ihrem Widersacher. Die Bayern nutzten das nach etwas mehr als einer Stunde erneut eiskalt aus. Leroy Sané bekam zu viel Platz und konnte unbedrängt abschliessen. Lazio-Keeper Provedel wehrte genau vor die Füsse von Kane ab, der keine Mühe hatte, das 3:0 zu erzielen (66.).

00:51 Video Kane staubt zum 3:0 ab Aus Sport-Clip vom 05.03.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Eine Schlussoffensive der Gäste blieb bis am Schluss aus. Einzig Luis Alberto gelang in der 71. Minute noch ein gefährlicher Abschluss, doch auch dieser fand seinen Weg nicht auf das Tor. Die Mannschaft von Maurizio Sarri brachte letztendlich keinen einzigen Schuss auf den Bayern-Kasten.

So geht es weiter

Auf wen die Bayern im Viertelfinal treffen, ist noch nicht bekannt. Die Auslosung findet am Freitag, 15. März, statt. In der Bundesliga empfangen die Münchner am kommenden Samstag Mainz 05 um Ex-FCZ-Trainer Bo Henriksen und die Schweizer Silvan Widmer und Edimilson Fernandes.