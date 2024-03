PSG feiert in den Achtelfinals der Champions League bei Real Sociedad San Sebastian nach dem 2:0 im Hinspiel einen 2:1-Erfolg.

Beide Tore gehen auf das Konto des zuletzt bei den Fans in Ungnade gefallenen Superstars Kylian Mbappé.

Derweil gelingt den Bayern zuhause gegen Lazio die Wende.

Am Ende war es ein lockerer Aufgalopp – und etwas Balsam für die zuletzt leicht angekratzte PSG-Seele. Nach zuletzt zwei sieglosen Partien in der Ligue 1 setzte sich der französische Serienmeister bei Real Sociedad San Sebastian 2:1 durch. Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel kamen nie wirklich Zweifel auf, ob die Pariser die Viertelfinals der Champions League erreichen würden.

Mbappé sorgt für ambivalente Gefühle

Einmal mehr gab die individuelle Klasse von Kylian Mbappé den Ausschlag. Ausgerechnet der Superstar, der sich nach der Nicht-Vertragsverlängerung an der Seine den Unmut der eigenen Fans zugezogen hatte: in Form von Pfiffen im Spiel gegen Rennes oder in Person einiger Ultras, die am Sonntag beim Parc des Princes den bevorstehenden Abschied bejubelten. Nach einer Form-Baisse in den vergangenen Wochen zeigte Mbappé gegen Real Sociedad wieder seine ganze Klasse:

15. Minute: Schon 5 Minuten zuvor hat Mbappé nach herrlichem Antritt Bradley Barcola lanciert, der jedoch aus kurzer Distanz scheiterte. Dann macht es der Grossmeister halt selbst: Auf der linken Seite bittet er zwei Verteidiger zu einem Tanz und versorgt den Ball dann aus spitzem Winkel im langen Eck.

Schon 5 Minuten zuvor hat Mbappé nach herrlichem Antritt Bradley Barcola lanciert, der jedoch aus kurzer Distanz scheiterte. Dann macht es der Grossmeister halt selbst: Auf der linken Seite bittet er zwei Verteidiger zu einem Tanz und versorgt den Ball dann aus spitzem Winkel im langen Eck. 56. Minute: Kang-in Lee schickt Mbappé tief. Der Franzose kann alleine auf Real-Sociedad-Keeper Alejandro Remiro losziehen. Er täuscht rechts an und schiebt humorlos links ein.

Mbappé lässt Remiro keine Chance Aus Sport-Clip vom 05.03.2024.

Das dürfte bei den PSG-Supportern für schizophrene Gefühle sorgen. Sie wissen, dass der von ihnen ersehnte und den stetig Finanzspritzen verabreichenden katarischen Eignern geforderte Champions-League-Titel nur mit einem Mbappé in Topform realistisch ist.

Die Messe war nun mit dem zwischenzeitlichen Gesamtskore von 4:0 freilich gelesen. Doch «La Real» sammelte zumindest Punkte in Sachen Moral. Die Basken drückten auf den Ehrentreffer, der Ander Barrenetxea (63.) auch gelang. Der Jubel war nur von kurzer Dauer, Barrenetxea hatte sich beim Kopfball im Abseits befunden. Mit dem Mute der Verzweiflung und nach weiteren guten Gelegenheiten fiel dann doch noch das Heimtor in der Reale Arena: Mikel Merino (90.) traf humorlos aus kurzer Distanz.