Real Madrid schlägt Manchester City in den Champions-League-Playoffs dank zwei späten Treffern mit 3:2.

Das Heimteam führt zweimal, die Gäste aus Madrid jubeln am Ende dank Jude Bellinghams Tor in der Nachspielzeit.

Hier geht es zum Round-up mit den weiteren Champions-League-Partien des Abends.

Das Kracher-Duell in den Champions-League-Playoffs hat gehalten, was man sich davon versprochen hatte. Manchester City und Real Madrid lieferten sich eine packende Partie mit vielen Offensivszenen. Im Etihad Stadium ging es hin und her, beide Teams suchten den Sieg. 10 Minuten vor Schluss sah es nach einem Heimerfolg aus – doch ein Madrider Schlussfurioso stellte die Partie noch einmal auf den Kopf:

86. Minute: Beim Stand von 2:1 für City misslingt ein Abschlag von Ederson. Über Umwege gelangt der Ball zu Vinicius Junior, der aus spitzem Winkel abzieht. Der City-Goalie kann nur abprallen lassen. Ex-«Citizen» Brahim Diaz kommt angerauscht und versenkt die Kugel im Netz.

92. Minute: Vinicius Junior läuft auf Ederson zu und überlobt diesen. Der Ball scheint am Tor vorbeizugehen, doch Jude Bellingham ist mitgelaufen und spitzelt den Ball ins verwaiste Tor – das 3:2 für Real Madrid und der Schlusspunkt eines mitreissenden Spiels.

Dank dem starken Finish können die Madrilenen mit einem kleinen Polster zum Rückspiel antreten. ManCity wird sich ärgern, sich in der Schlussphase diese Unkonzentriertheiten geleistet zu haben, war es doch zuvor zweimal in Führung gelegen.

Starker Real-Start – City trifft

In der 19. Minute hatte Erling Haaland die «Skyblues» mit 1:0 in Führung geschossen. Der Norweger traf aus kurzer Distanz, wobei er knapp nicht im Abseits gestanden hatte. Zuvor hatten eigentlich die «Königlichen» das Momentum auf ihrer Seite gehabt, doch sowohl Kylian Mbappé als auch Ferland Mendy verpassten einen Treffer.

Besser machte es Mbappé dann in der 60. Minute. Nach einem Freistoss kam der Ball erneut hoch in den Strafraum geflogen, wo der Franzose zum Seitfallzieher ansetzte. Zwar traf er den Ball überhaupt nicht wunschgemäss, doch von Mbappés Schienbein flog das Spielgerät in hohem Bogen und am verdutzten Ederson vorbei ins Netz.

Haaland mit Penalty-Tor

Auch wenn der Ausgleich kurios war, so war er durchaus verdient. Doch die Führung hielt nur 20 Minuten. Haaland erzielte mit einem Elfmeter das 2:1, nachdem Phil Foden am Strafraumrand niedergerannt worden war. Mit seinem zweiten Treffer wäre der Norweger der Matchwinner gewesen – hätte Real nicht in den Schlussminuten noch zum Comeback angesetzt.

Mit dem 2:3 hielt das Spitzenspiel zwar was es versprochen hatte, doch es hätten durchaus noch mehr Tore fallen können. So trafen Vinicius Junior, Haaland und Manuel Akanji allesamt noch die Latte. Für den Schweizer Innenverteidiger war es die nennenswerteste Aktion der Partie, nach der Pause blieb er angeschlagen in der Kabine.

So geht's weiter

Am kommenden Mittwoch lädt Real zum Rückspiel in Madrid. Wer sich letztlich über Hin- und Rückspiel durchsetzt, trifft im Achtelfinal entweder auf Atletico Madrid oder Bayer Leverkusen.

