Legende: CL-Treffer Nummer 10 in dieser Saison BVB-Goalgetter Serhou Guirassy. Keystone/AP/ARMANDO FRANCA

Borussia Dortmund gewinnt das Playoff-Hinspiel in der Champions League auswärts gegen Sporting Lissabon mit 3:0.

Auch Paris St-Germain steht nach einem 3:0-Sieg in Brest mit einem Bein im Achtelfinal.

Den einzigen Heimsieg am Dienstagabend kann Juventus Turin (2:1 gegen PSV Eindhoven) bejubeln.

Im Kracher-Duell zwischen Manchester City und Real Madrid gelingt den Spaniern spät die Wende.

Sporting Lissabon – Borussia Dortmund 0:3

In der Bundesliga ist Nico Kovac der Einstand als BVB-Trainer nicht geglückt. In der Champions League durfte der 53-Jährige nun den ersten Sieg mit Dortmund bejubeln. Zu verdanken war dieser einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit – und Goalgetter Serhou Guirassy. Der guineisch-französische Stürmer traf nach einer Stunde nach einer Flanke von rechts per Kopf zum 1:0. Für ihn war es bereits der 10. Treffer in der laufenden CL-Kampagne, womit er die Torschützenliste anführt. 8 Minuten später war es Guirassy, der mit einer Flanke ebenfalls von der rechten Seite das 2:0 durch Pascal Gross vorbereitete. Karim Adeyemi (82.) sorgte mit einem vollendeten Konter dafür, dass Dortmunds Chancen auf den Achtelfinaleinzug nach dem Hinspiel sehr gut stehen. BVB-Goalie Gregor Kobel hatte in der ersten Halbzeit einige Male intervenieren müssen. Bei einem Lattentreffer von Lissabons Maxi Araujo aus der Distanz hatte er zudem das Glück auf seiner Seite.

Brest – Paris St-Germain 0:3

Paris St-Germain hat im französischen Playoff-Duell mit Brest vorgelegt. Nach dem 3:0-Auswärtssieg steht das Team von Luis Enrique mit einem Bein im Achtelfinal. Grossen Anteil am klaren Verdikt hatte Ousmane Dembélé mit zwei Toren. Kurz vor dem Pausenpfiff traf der Stürmer nach einem Angriff über die rechte Seite wuchtig zum 2:0 ins kurze Eck, ehe er in der 66. Minute nachdoppelte. Dembélé befindet sich derzeit in herausragender Form. Am letzten Spieltag der Ligaphase hatte er gegen Stuttgart dreimal getroffen, am vergangenen Wochenende steuerte er in der französischen Meisterschaft beim 4:1-Sieg gegen Monaco ebenfalls zwei Tore bei. Bei Brest wurde Edimilson Fernandes nach gut einer Stunde eingewechselt.

Juventus Turin – PSV Eindhoven 2:1

Während Dortmund und PSG in der Fremde deutlich vorlegen konnten, ist das Polster von Juventus Turin nach dem Hinspiel etwas kleiner. Die Italiener waren über weite Strecken das spielbestimmende Team, auch wenn die Partie nach dem Ausgleich durch Ivan Perisic (56.) etwas abflachte. Der kroatische PSV-Stürmer traf praktisch aus dem Nichts zum 1:1. Für ihn war es der erste Treffer in der laufenden Saison in der «Königsklasse», nachdem er in der Ligaphase noch nicht spielberechtigt war. Der Siegtreffer für Juve ging auf das Konto von Samuel Mbangula (82.), der nach einem Abpraller bei Eindhoven-Goalie Walter Benitez zur Stelle war. Bei Juves Führungstreffer war Benitez indes chancenlos gewesen. Weston McKennie (34.) traf nach einem Flipper-Ball im gegnerischen Strafraum wuchtig unter die Latte.

Resultate