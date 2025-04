Dank eines 4:0-Heimsiegs gegen Dortmund hat sich der FC Barcelona in der Champions League im Viertelfinal-Hinspiel in eine hervorragende Ausgangslage gebracht.

Für die ersten 3 Tore sorgten mit Raphinha und Robert Lewandowski die beiden CL-Knipser der Katalanen.

Dortmund muss damit wohl auch die letzte Hoffnung auf einen Titelgewinn in dieser Saison begraben.

In der anderen Partie am Mittwoch legt PSG gegen Aston Villa vor.

Borussia Dortmund wusste um die Grösse der Aufgabe. Schliesslich ist Viertelfinal-Gegner Barcelona in Spaniens LaLiga Tabellenführer und eine der spektakulärsten Mannschaften Europas. Alleine in den 8 Hauptrundenpartien in der Champions-League-Kampagne hat die Equipe von Hansi Flick 28 Treffer erzielt. Am Mittwochabend im Viertelfinal-Hinspiel kamen nun 4 Tore dazu.

Damit steht Dortmund im Rückspiel am kommenden Dienstag vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Es ist daher davon auszugehen, dass sich in 6 Tagen auch die letzte Titelchance des BVB in Luft auflöst. In der Bundesliga hat man längst den Anschluss verloren, im DFB-Pokal war man in der 2. Runde gescheitert.

BVB nur mit wenigen guten Momenten

Dortmund war im Olympiastadion in Barcelona – man muss es so deutlich sagen – chancenlos. Die Gäste hatten einzig kurz vor der Pause und in der Schlussphase, als die Partie längst entschieden war, ein paar gute Minuten. Doch Serhou Guirassy (34.), Jamie Gittens (41.), Giovanni Reyna (84.) und Niklas Süle (84.) konnten nicht reüssieren.

Kaltblütiger erwies sich die bestens aufgelegte Flick-Equipe. Sie spielte sich aber auch eine viel grössere Anzahl an Möglichkeiten heraus.

Raphinha und Lewandowksi in Torlaune

Das 1:0 in der 25. Minute ging auf das Konto des bestens aufgelegten Raphinha. Der Brasilianer spitzelte einen Abschlussversuch von Pau Cubarsi über die Linie. Der VAR checkte zwar noch eine allfällige Abseitsposition, hatte aber keine Einwände. Für Raphinha war es bereits der 12. Treffer in dieser CL-Saison.

Dieser Wert stachelte offenbar Robert Lewandowski an. Der Ex-Borusse erhöhte nach der Pause mit Toren in der 48. und 66. Minute auf 3:0 und schraubte damit sein Total auf 11 CL-Goals 2024/25. Das 2:0 hatte Raphinha vorbereitet. Der 28-Jährige liess sich auch beim 4:0 durch Lamine Yamal eine Torbeteiligung notieren (77.).

«Lewas» Lieblingsgegner BVB Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Treffer von Robert Lewandowski gegen Dortmund waren die Tore Nummer 28 und 29 im 28. Spiel gegen seinen Ex-Klub (2010 bis 2014). Der Pole hat gegen keine andere Equipe öfter getroffen. 27 dieser Treffer gelangen Lewandowksi als Bayern-Stürmer.

Barcelona hatte weitere Möglichkeiten, den Schweizer BVB-Keeper Gregor Kobel zu bezwingen. So scheiterte beispielsweise Fermin Lopez am Aussenpfosten (63.). Doch «Barça» liess es bei 4 Toren bewenden. Ein schwacher Trost für Dortmund. Schliesslich ist die Hypothek auch so gross genug.

Champions League