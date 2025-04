Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League dreht PSG zuhause gegen Aston Villa ein 0:1 in ein 3:1.

Nur 4 Minuten nach Villas Führung erzielt Désiré Doué mit einem genialen Weitschuss den Ausgleich.

Das 3. PSG-Tor fällt durch Nuno Mendes erst kurz vor Schluss.

Im Parallelspiel am Mittwochabend fertigt Barcelona den BVB mit 4:0 ab.

PSG hat seine Ambitionen, erstmals in der Klubgeschichte den Henkelpott zu gewinnen, ein weiteres Mal untermauert. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League besiegte der frischgebackene Ligue-1-Meister das formstarke Aston Villa absolut verdient und eher zu knapp mit 3:1. Die Pariser waren über die gesamte Spielzeit überlegen, erspielten sich eine Vielzahl an Torchancen und liessen fast gar nichts zu.

Den Weg zum Sieg ebnete Flügelstürmer Khvicha Kvaratskhelia mit seinem 2:1 in der 49. Minute: Der im Winter von Napoli verpflichtete Georgier nahm auf der linken Seite Fahrt auf, liess den eben eingewechselten Axel Disasi wie einen Schuljungen aussehen und traf wuchtig in die nahe Ecke unter die Latte.

Spätes, erlösendes 3:1

In der Folge suchte PSG das mit Blick auf das Rückspiel nicht unwichtige 3:1. Doch ein 3. Treffer wollte der Equipe von Trainer Luis Enrique lange nicht gelingen. Achraf Hakimi, er vertrat den gesperrten Marquinhos als Captain, schnupperte 2 Mal an einem weiteren Treffer: Der Marokkaner scheiterte aber am glänzend reagierenden Goalie Emiliano Martinez (58.) und traf aus klarer Abseitsposition (71.).

So blieb es im Duell zweier Teams, die ihre letzten 6 (PSG) respektive 8 (Aston Villa) Spiele allesamt gewonnen hatten, resultattechnisch bis zum Schluss eng. In der 92. Minute durfte der ausverkaufte Parc des Princes dann doch nochmals toben. Nach einem Steckpass von Ousmane Dembélé schlug Nuno Mendes vor Martinez einen Haken und verwandelte lässig zum 3:1. Luis Enrique kam daraufhin aus dem Jubeln fast nicht mehr heraus.

Erst Schock, dann Traumtor

Das hatte nach 35 Minuten noch etwas anders ausgehen. Völlig entgegen dem Spielverlauf und mit der fast einzigen echten Torchance ging Aston Villa durch Morgan Rogers mit 1:0 in Front. Nach einem starken Ballgewinn von Captain John McGinn schalteten die Gäste sofort um. Youri Tielemans fand mit seinem Querpass im Strafraum Rogers, der keine Mühe hatte, den Ball im Tor unterzubringen.

Es war ein Dämpfer für das Heimteam, das sich aber keineswegs geschockt zeigte. Nur 4 Minuten später erzielte Désiré Doué im Anschluss an einen Eckball traumhaft das 1:1 (39.). Der 19-jährige Franzose, der damit im 4. Spiel in Folge traf, schlenzte die Kugel via Lattenunterkante in den Kasten.

Es war der Anfang von einem erfolgreichen Pariser Abend, den etwa Prinz William und dessen Sohn Prinz George (bekennende Aston-Villa-Fans), Thomas Tuchel (Nationaltrainer Englands) und Didier Deschamps (Nationaltrainer Frankreichs) live im Stadion mitverfolgten.

Legende: Verfolgten das Spiel live im Parc des Princes Prinz William und Sohn Prinz George. Imago/Shutterstock

So geht es weiter

Am Dienstag, 15. April, steigt im Villa Park in Birmingham das Rückspiel. Während das für die Pariser direkt das nächste Spiel ist, gastiert Aston Villa am Samstag beim bereits als Premier-League-Absteiger feststehenden Southampton.

