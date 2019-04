Liverpool qualifiziert sich mit dem Gesamtskore von 6:1 gegen Porto für den CL-Halbfinal. Dort treffen die «Reds» auf Barcelona.

Wie schon im Hinspiel kommt Xherdan Shaqiri nicht zum Einsatz.

In einem verrückten Spiel löst Tottenham gegen Manchester City das Halbfinal-Ticket.

Legende: Das sind die Halbfinal-Duelle SRF

Liverpool liess im Rückspiel in Porto all das vermissen, was es in dieser Saison schon in so vielen Partien in Perfektion gezeigt hatte. Hohes Pressing, blitzschnelles Umschaltspiel und gefährliche Torabschlüsse. Von all dem keine Spur.

Kaltschnäuziges Liverpool

Weil sie sich einmal mehr auf ihren Offensiv-Dreizack verlassen konnten, brachten die «Reds» das 2:0-Polster aus dem Hinspiel dennoch mühelos ins Trockene. Sadio Mané vor sowie Mohamed Salah und Roberto Firmino nach der Pause machten aus den wenigen Chancen der Gäste 3 Tore. Virgil van Dijk sorgte in der Schlussphase per Kopf für den 4:1-Endstand.

Jürgen Klopp dürfte die spielerische Magerkost, die sein Team ablieferte, dementsprechend egal gewesen sein. Abgesehen von Firminos Einwechslung zur Pause unterliess es der Deutsche, in der Offensive zu rotieren. Wie schon vor einer Woche kam Xherdan Shaqiri nicht zum Einsatz.

Porto rennt vergeblich an

Während sich die «Reds» damit auf Sparflamme in den Halbfinal spielten, mussten sich die Portugiesen auf der anderen Seite wie im falschen Film fühlen. Im Wissen um die Hypothek aus dem Hinspiel suchten sie von Beginn weg ihr Glück in der Offensive.

Jesus Corona sah seinen Schlenzer nach gerade einmal 32 Sekunden über die Latte rauschen, Moussa Marega liess nach einer knappen Viertelstunde gleich 2 gute Möglichkeiten liegen. Hätte Porto nur eine dieser frühen Chancen genutzt, es wäre vielleicht doch noch etwas Spannung in die Affiche gekommen.

