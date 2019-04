Die «Spurs» verlieren gegen ManCity in einer verrückten Partie mit 3:4, stehen aber trotzdem im Halbfinal der Champions League.

Im anderen Viertelfinal des Abends setzt sich Liverpool gegen Porto durch.

In den Halbfinals kommt es zu den Begegnungen Tottenham - Ajax und Barcelona - Liverpool.

In der 93. Minute explodierte das Etihad-Stadion, als Raheem Sterling das 5:3 für Manchester City erzielte. Mit seinem 3. Treffer der Partie sorgte der Engländer dafür, dass City die 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel doch noch wettgemacht hatte.

Doch so schnell, wie der Jubel sich breitgemacht hatte, so schnell verebbte er auch wieder. Weil nämlich Passgeber Sergio Agüero zuvor im Abseits gestanden hatte, annullierte Schiedsrichter Cüneyt Cakir den Treffer zurecht wieder.

Ständiges Hin und Her

So blieb es am Ende einer völlig verrückten Partie dabei, dass Tottenham Hotspur zum ersten Mal in der Klubgeschichte den Halbfinal der Champions League erreichte. Ein allerdings zu nüchternes Fazit unter eine Partie, die man so auf europäischer Ebene nur selten zu sehen bekommt:

Nach dem 0:1 im Hinspiel in London war von City Offensivpower gefragt. Und die «Skyblues» zeigten, was in ihnen steckt. Schon nach 4 Minuten brachte Sterling sein Team in Front.

Doch wer nun ein vorsichtiges Abtasten erwartet hatte, wurde sehr zur Freude des neutralen Fussball-Fans eines Besseren belehrt:

Bis zur 10. Minute schiesst Tottenhams Heung-min Son sein Team mit einem Doppelpack 2:1 in Front.

11 Minuten später führt City bereits wieder. Bernardo Silva und erneut Sterling drehen das Spiel erneut.

Zu diesem Zeitpunkt fehlte City nur noch ein Tor zur Halbfinal-Qualifikation.

Das letzte Wort hat Llorente

Auch nach der Pause blieb das Tempo hoch, beinahe minütlich boten sich Torchancen. Doch erst nach einer knappen Stunde netzte Agüero zum 4. Mal ein und sorgte dafür, dass City mathematisch im Halbfinal stand.

Der eingewechselte Fernando Llorente knickte diese Hoffnungen mit seinem Hüft-Tor in der 73. Minute. Zwar schaute sich Schiedsrichter Cakir die Szene noch einmal im Video an, er taxierte die Berührung mit der Hand aber als regulär. Es sollte für die Spurs ein historisches Tor nach einer historischen Partie werden.

