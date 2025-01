Paris St-Germain besiegt Manchester City in der 7. Runde der Ligaphase der Champions League mit 4:2.

Die «Citizens» gehen kurz nach Wiederanpfiff mit einem Doppelschlag 2:0 in Front, PSG kämpft sich aber zurück und holt sich wichtige Punkte.

Durch den Dreier machen die Pariser einen grossen Schritt in Richtung K.o.-Phase, um welche ManCity nun gehörig zittern muss.

Das Round-up der restlichen CL-Spiele am Mittwoch finden Sie hier.

Das Champions-League-Spiel zwischen Paris St-Germain und Manchester City hatte im Vorfeld viel Spannung versprochen. Die beiden Klubs trennte vor dem Duell in der 7. Runde nur 1 Punkt, die «Citizens» lagen auf dem 24., PSG auf dem 26. Platz. Da 24 Mannschaften in die K.o.-Phase einziehen, waren sowohl Luis Enriques als auch Pep Guardiolas Mannen auf Punkte angewiesen.

Und die Partie wurde den Erwartungen gerecht – insbesondere in der 2. Halbzeit. Die «Skyblues» kamen nämlich wie die Feuerwehr aus der Kabine und lancierten die Partie mit einem schnellen Doppelschlag kurz nach Wiederanpfiff:

50. Minute: Nach einem Querpass von Manuel Akanji flippert der Ball im PSG-Strafraum von Mann zu Mann, ehe er vor Jack Grealishs Füssen landet, der volley nur noch das Tor treffen muss.

Nach einem Querpass von Manuel Akanji flippert der Ball im PSG-Strafraum von Mann zu Mann, ehe er vor Jack Grealishs Füssen landet, der volley nur noch das Tor treffen muss. 53. Minute: Auch dieses Tor lässt sich eher als «Glücksprodukt» taxieren. Grealish will von der linken Seite in den Rückraum passen. Doch Joao Neves lenkt den Ball an den langen Pfosten, wo Erling Haaland zum Einschieben bereitsteht und das 2:0 erzielt.

PSG kämpft sich postwendend zurück

Wer dachte, dieser Doppelschlag würde PSG schocken und den Mut nehmen, war weit gefehlt. Denn die Gastgeber hatten postwendend eine Antwort parat. Nur 7 Minuten nach dem 2:0 war das Geschehen im Prinzenpark wieder ausgeglichen. In der 56. Minute entwischte Bradley Barcola seinem Gegenspieler und zog völlig frei in den Strafraum. Mit einem Querpass fand er den ungedeckten Ousmane Dembélé, der souverän zum 1:2 einschob.

Nur rund 4 Zeigerumdrehungen später fiel das 2:2. Désiré Doué schlenzte einen Ball aus der Distanz an die Latte. Der Abpraller landete direkt vor Barcola, der mit seinem Treffer das Stadion in Jubelstürme ausbrechen liess.

Neves mit der Entscheidung

In der Folge beruhigte sich das Spiel wieder. Bis PSG in der 78. Minute einen Freistoss aus halbrechter Position zugesprochen bekam. Vitinha trat diesen zur Mitte, wo der Ball an der City-Abwehrkette vorbeiflog und zielgenau auf den Kopf Joao Neves' zusteuerte, der völlig frei zum vielumjubelten 3:2 einnicken konnte.

Die Equipe von Guardiola konnte, anders als der Gegner zuvor, nicht mehr reagieren. Im Gegenteil: In der 4. Minute der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Goncalo Ramos gar noch das 4:2. Der Portugiese kam vor dem City-Strafraum etwas glücklich an den Ball und hämmerte diesen selbstbewusst in die Maschen. Es war der Schlusspunkt in einer spektakulären Partie, die sich für das weitere Bestehen der beteiligten Klubs in dieser CL-Kampagne als richtungsweisend entpuppen könnte.

So geht es weiter

Durch den Sieg hat PSG einen grossen Schritt in Richtung K.o.-Phase gemacht. In Stuttgart, das punktgleich, aber mit dem schlechteren Torverhältnis auf dem 24. Platz liegt, reicht den Franzosen ein Punkt zum Weiterkommen. ManCity braucht hingegen auf jeden Fall einen Heimsieg gegen Brügge, um noch Chancen auf ein Weiterkommen zu wahren.

