Am 7. Spieltag der Ligaphase der Champions League muss sich Bayern München bei Feyenoord überraschend geschlagen geben.

Real Madrid lässt zuhause beim 5:1 gegen Salzburg nichts anbrennen.

YB unterliegt Celtic spät wegen eines Eigentors, PSG dreht gegen Manchester City ein 0:2 in ein 4:2.

Feyenoord – Bayern München 3:0

Für die grösste Überraschung am Mittwoch sorgte Feyenoord Rotterdam. Die Niederländer bezwangen Bayern München gleich mit 3:0 und fügten den Münchnern die 3. Niederlage in der laufenden Kampagne zu. Seit 1999 und einem 1:2 bei PSV (auch in der «Königsklasse») hatten die Münchner nicht mehr in den Niederlanden verloren.

Feyenoord-Stürmer Santiago Gimenez hatte mit einem Doppelpack für die 2:0-Pausenführung gesorgt: Erst profitierte er von einer Unachtsamkeit der Bayern-Verteidiger nach einem langen, hohen Ball (21.). Dann netzte er nach einem unnötigen Foul von Raphaël Guerreiro per Elfmeter zum 2:0 ein (45.+9). Der Portugiese war erst 3 Minuten zuvor für den angeschlagenen Alphonso Davies eingewechselt worden. Die Bayern dominierten zwar mit 80 Prozent Ballbesitz, kassierten aber kurz vor Schluss noch einen weiteren Treffer.

Real Madrid – Salzburg 5:1

Es gibt definitiv einfachere Aufgaben für einen Auftakt ins neue Jahr. Im 1. Pflichtspiel nach der Winterpause und beim offiziellen Einstand von Trainer Thomas Letsch ging es für Salzburg gleich ins Santiago Bernabeu. Viel zu holen gab es dort für die kriselnden Österreicher nicht. Schon nach 55 Minuten hatte es aus Sicht der Gäste 0:4 gestanden. Immerhin: 8 Minuten nach dem 5. Tor durch Vinicius Junior (77.) gelang Mads Bidstrup noch der Ehrentreffer.

Sparta Prag – Inter Mailand 0:1

Inter Mailand feierte auswärts bei Sparta Prag den 5. CL-Sieg im 7. Spiel und blieb dabei zum 6. Mal ohne Gegentor. Goalie Yann Sommer musste dafür 2 Mal ordentlich eingreifen. Für den Unterschied hatte Inters Captain Lautaro Martinez nach 12 Minuten gesorgt. Der Argentinier nahm einen Flankenball von Verteidiger Alessandro Bastoni auf den weiten Pfosten direkt. Aus spitzem Winkel landete der Volley via Boden und Lattenunterkante im Netz.

Milan – Girona 1:0

Nach 2 Niederlagen zum Start in die «Königsklasse» reihte die AC Milan mit dem Mini-Sieg gegen Girona den 5. Vollerfolg aneinander. Die «Rossoneri» belohnten sich nach einer dominanten 1. Halbzeit in der 37. Minute mit der Führung – Rafael Leao hämmerte den Ball zum 1:0 in den Netzhimmel. Bei diesem Resultat blieb es bis zum Schluss – auch weil ein Tor Gironas wegen Abseits noch aberkannt wurde (58.).

Arsenal – Dinamo Zagreb 3:0

Die «Gunners» fuhren gegen Dinamo Zagreb einen souveränen Sieg ein. Bereits in der 2. Minute hatte Declan Rice die Londoner in Führung gebracht. Kai Havertz (66.) und Martin Ödegaard (91.) sorgten im 2. Durchgang für noch klarere Verhältnisse. Damit darf Arsenal, das in der letzten Runde in Girona antritt, mit der direkten Achtelfinalqualifikation rechnen.

RB Leipzig – Sporting Lissabon 2:1

Der 1. Sieg RB Leipzigs in dieser Champions-League-Kampagne ist Tatsache. In der 7. Runde bezwang die zuvor noch punktlose Equipe von Marco Rose, deren Ausscheiden bereits besiegelt ist, Sporting Lissabon knapp mit 2:1. Yussuf Poulsen erzielte nur rund 3 Minuten nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Viktor Gyökeres (75.) den Siegtreffer.

Schachtar Donezk – Brest 2:0

Schachtar Donezk hat seine geringen Chancen auf ein Weiterkommen in der Champions League mit einem Sieg über Brest aufrechterhalten. Die Ukrainer, die ihre Heimspiele in Gelsenkirchen austragen, jubelten in der vom Schweizer Sandro Schärer geleiteten Partie dank Toren von Kevin Macedo (18.) und Georgiy Sudakow (37.) über ein 2:0. Edimilson Fernandes spielte bei den Franzosen, die bisher in Europa sehr überzeugend aufgetreten waren, durch.

