Die Young Boys verlieren in der Champions League auch das vierte Spiel der Ligaphase.

Der Schweizer Meister unterliegt Schachtar Donezk in Gelsenkirchen mit 1:2.

Nach Imeris 1:0 für YB sorgen Subkow und Sudakow für die Wende.

Eine Null in der Statistik der Champions-League-Ligaphase konnten die Young Boys in Gelsenkirchen gegen Schachtar Donezk immerhin tilgen. In der 27. Minute gelang Kastriot Imeri im vierten Spiel der erste Treffer der Berner. Cheikh Niasse ging bei einem schwachen Pass von Artem Bondarenko dazwischen, Imeri schnappte sich den Ball und traf zwischen den Beinen eines Schachtar-Verteidigers hindurch zum 1:0.

00:56 Video Imeri bringt YB aus dem Nichts in Führung Aus Sport-Clip vom 06.11.2024. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Bei den Punkten bleibt YB nach der 1:2-Niederlage aber trotz dieses Lichtblickes auf der Null sitzen. Die Führung gegen Donezk hielt nur gerade vier Minuten. Nach einer Hereingabe von Georgiy Sudakow von der linken Seite stimmte bei der YB-Verteidigung im Zentrum in der 31. Minute die Zuordnung nicht. Oleksander Subkow konnte zum 1:1 einschieben.

Benito muss raus, Sudakow trifft

Der Ausgleich war mehr als verdient, Donezk war von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft gewesen. Für die Young Boys kam es kurz nach dem Gegentreffer noch schlimmer. Kapitän Loris Benito musste mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. Für die mit acht Verletzten ohnehin schon arg geschwächte Verteidigung des Schweizer Meisters ein weiterer herber Rückschlag. Später musste mit Sandro Lauper auch der andere Innenverteidiger angeschlagen vom Feld.

Die defensiven Mängel wurden dann in der 41. Minute schonungslos aufgedeckt. Der starke Sudakow behauptete sich im Zentrum vor dem Strafraum und bezwang YB-Keeper Marvin Keller mit einem Flachschuss.

Schliessen 00:53 Video Subkow gleicht postwendend aus Aus Sport-Clip vom 06.11.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden. 00:48 Video Sudakow trifft sehenswert zum 2:1 Aus Sport-Clip vom 06.11.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Offensive Steigerung bleibt unbelohnt

Zur Stärkung der Offensive brachte Trainer Joël Magnin zu Beginn der zweiten Halbzeit Joël Monteiro für Torschütze Imeri. Gegen meistens diszipliniert verteidigende Ukrainer blieben gefährliche Aktionen aber zunächst Mangelware. Weil Donezk seine Vorteile nicht in einen weiteren Treffer ummünzen konnte, blieben die Young Boys aber im Spiel.

Angeführt vom wirbligen Monteiro tauchten die Gäste gleich mehrfach gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Silvère Ganvoula, Zachary Athekame und Monteiro verpassten den Ausgleich aber aus vielversprechenden Positionen. Da auch das energische Anstürmen in der Schlussphase unbelohnt blieb, mussten die Berner zum vierten Mal als Verlierer vom Platz.

So geht's weiter

Für YB steht am Wochenende wieder die Super League auf dem Programm. Am Sonntag empfängt das Magnin-Team den FC Lugano. In der Champions League geht es am 26. November weiter. Dann ist Atalanta Bergamo zu Gast im Wankdorf.