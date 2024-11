Edimilson Fernandes erzielt am 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase das wegweisende 1:0 für Brest gegen Sparta Prag.

Yann Sommer und Inter Mailand gewinnen im Schlagerspiel der Runde 1:0 gegen Arsenal.

YB verliert gegen Schachtar Donezk auch das 4. Spiel der laufenden Champions-League-Kampagne.

Sparta Prag – Brest 1:2

In seinem 3. Champions-League-Spiel hat Edimilson Fernandes erstmals über ein Tor jubeln können. Der Neuzugang von Mainz erzielte beim Gastspiel in Prag in der 37. Minute das 1:0 nach einem Eckball. Nach einem Eigentor des Heimteams (79.) war die Entscheidung gefallen, der Anschlusstreffer der Tschechen fiel erst in der Nachspielzeit. Brest gehört mit 10 Punkten aus 4 Spielen zu den grossen Überraschungen der bisherigen «Königsklasse».

Edimilson Fernandes feiert Torpremiere in der «Königsklasse»

Inter – Arsenal 1:0

Yann Sommer hat seine «weisse Weste» auch im 4. CL-Spiel der Saison wahren können. Der ehemalige Nati-Keeper feierte mit den «Nerazzurri» gegen Arsenal einen Mini-Sieg und verhinderte nach einer guten Stunde mit einer starken Parade gegen Kai Havertz den Ausgleich. Sommer stand auch bei einer Rettungstat gegen Mikel Merino im Fokus, nachdem er den Spanier mit den Fäusten am Kopf getroffen hatte. Der Schiedsrichter taxierte die Aktion aber auch nach Sichtung der Videobilder nicht als penaltywürdig. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Hakan Calhanoglu in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit per Elfmeter.

Inter Mailand – Arsenal: Zusammenfassung

Sommer spitzt Havertz-Schlenzer gerade noch neben das Tor

PSG – Atletico 1:2

Wer sie vorne nicht macht ... Während PSG in der Schlussminute eine Top-Chance ausliess, machte es Angel Correa auf der Gegenseite besser. Der Argentinier bezwang den unglücklich agierenden Gianluigi Donnarumma mit einem Weitschuss und sorgte für Emotionen auf der Gäste-Bank. Die Pariser darben in der «Königsklasse» weiter, haben nach 4 Partien nur 4 Zähler auf dem Konto und müssen aktuell um das europäische Überwintern bangen.

PSG – Atletico Madrid: Zusammenfassung

PSG lässt Topchance aus, Atletico macht es Sekunden später besser

Roter Stern Belgrad – Barcelona 2:5

Barcelona bleibt in der Champions League das offensiv stärkste Team. Beim Schützenfest in Belgrad trug sich Robert Lewandowski doppelt in die Torschützenliste ein. Für den polnischen Routinier waren es die Treffer 98 und 99 seiner Karriere in der Champions League. Die Katalanen verzeichneten zudem bei 2 Pfosten- und einem Lattenschuss grosses Alu-Pech.

Roter Stern Belgrad – Barcelona: Zusammenfassung

Bayern München – Benfica Lissabon 1:0

Der FC Bayern hat die erste grössere Drucksituation in der Champions League nach langem Anrennen durch den neuen Kopfball-Spezialisten Jamal Musiala gemeistert. Nach dem mühevollen, aber hochverdienten 1:0 gegen Benfica Lissabon (bis zur Pause mit Zeki Amdouni) können die Münchner weiter auf die direkte Qualifikation für die Achtelfinals hoffen. Die Top 8 sind als 17. aber vorerst noch weit entfernt. Überschattet wurde die Partie am Mittwochabend von einem medizinischen Vorfall auf der Tribüne, weswegen weitgehend Fan-Stille in der ausverkauften Allianz Arena herrschte.

Bayern – Benfica: Zusammenfassung

Brügge – Aston Villa 1:0

Am 4. Spieltag hat Aston Villa die ersten Punkte abgegeben – und wie. Beim Gastspiel in Brügge schenkte Tyrone Mings den Belgiern den Sieg fast im Alleingang. Der englische Innenverteidiger nahm in der 52. Minute nach einem Abstoss einen Querpass von Goalie Emiliano Martinez mit den Händen auf und verursachte so einen Penalty. Hans Vanaken liess sich nicht zweimal bitten und traf vom Punkt. Ardon Jashari spielte im Mittelfeld Brügges durch.

Brügge – Aston Villa: Zusammenfassung

Ist das der «dümmste» Penalty der Champions-League-Geschichte?

Die weiteren Spiele vom Mittwoch:

Feyenoord Rotterdam – Salzburg 1:3

Stuttgart – Atalanta 0:2

Feyenoord – Salzburg: Zusammenfassung

Guindo macht mit Geschoss den Deckel für Salzburg drauf

Stuttgart – Atalanta: Zusammenfassung