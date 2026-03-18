Unter Pep Guardiola entwickelte sich Manchester City nicht nur national zu einem Schwergewicht, auch in Europa gehören die «Skyblues» seit nunmehr knapp einem Jahrzehnt zu den Topteams.

Ruft man sich in Erinnerung, wie dominant das «Guardiola-City» speziell zwischen 2018 und 2024 auftrat, fällt die internationale Ausbeute mit einem Champions-League-Titel – jenem in der Saison 2022/23 – ziemlich mager aus.

3 Mal in Serie ist Real Endstation

Das liegt zu einem grossen Teil an Real Madrid. In den letzten fünf Spielzeiten kreuzten sich die Wege Manchester Citys und der «Königlichen» in jeder K.o.-Phase der Champions League.

Die Engländer stiegen in keines dieser Duelle als Aussenseiter, im Gegenteil: In den meisten Fällen attestierten Experten wie auch Wettbüros den «Citizens» über 50 Prozent Gewinnchance. Die aus ManCity-Sicht ernüchternde Bilanz zeigt aber ein anderes Bild: Von diesen fünf K.o.-Duellen konnte das Guardiola-Team nur eines für sich entscheiden.

Saison Runde Hinspiel Rückspiel 2021/22 Halbfinal ManCity - Real 4:3 Real – ManCity 3:1 n.V. 2022/23 Halbfinal Real – ManCity 1:1 ManCity - Real 4:0 2023/24 Viertelfinal Real – ManCity 3:3 ManCity - Real 1:1, 3:4 n.P. 2024/25 Playoffs ManCity – Real 2:3 Real - ManCity 3:1 2025/26 Achtelfinal Real – ManCity 3:0 ManCity - Real 1:2

Drei Ausscheiden in Serie gegen den «Erzrivalen» – Guardiola hat den FC Barcelona als ehemaliger Spieler und Trainer im Blut – dürften nicht spurlos am stolzen Katalanen vorbeigehen.

Dennoch sieht der 55-Jährige die Duelle mit Real Madrid nicht als grösste Herausforderung in seiner Trainer-Karriere. Darauf angesprochen, meinte Guardiola an der Medienkonferenz nach dem Achtelfinal-Aus am Dienstag leicht angesäuert: «Ihr (Journalisten, Anm. d. Red.) denkt immer, dass Real meine grösste Challenge ist. Aber ihr habt keine Ahnung, wie es war, auf das Liverpool von Jürgen Klopp zu treffen.»

Nicht nur mit ManCity

Wegreden kann Guardiola seine negative Bilanz gegen Real Madrid allerdings nicht. Zumal der Starcoach nicht nur in seiner Zeit mit Manchester City krachend an Real scheiterte. In der Saison 2013/14 war Guardiola mit Bayern München als Titelverteidiger im Halbfinal gleich mit dem Gesamtskore von 0:5 gegen die Madrilenen untergegangen.

Total ist Guardiola als Trainer in der K.o.-Phase Real Madrid acht Mal gegenüber gestanden, sechsmal mit ManCity und je einmal mit Bayern München und Barcelona. Nach dem neuerlichen Aus am Dienstag stehen bei «Pep» drei Weiterkommen und fünf Ausscheiden zu Buche.

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