Legende: Gehört noch lange nicht zum alten Eisen Portos Pepe ist mit 40 Jahren der älteste CL-Torschütze der Geschichte. Keystone/EPA/LUSA/Estela Silva

Am Mittwochabend sind in der Champions League die letzten Gruppenspiele im bewährten Format über die Bühne gegangen; ab nächster Saison wird das Format umgestellt. Vieles war bereits vor dem abschliessenden Spieltag klar. Die letzten beiden Plätze in den Achtelfinals haben sich Paris St-Germain und Porto geschnappt. Bereits am Dienstag war mit Manchester United ein europäisches Schwergewicht auf der Strecke geblieben. Die «Red Devils» verpassten es erstmals seit 2005, überhaupt europäisch zu überwintern.

In den 64 Spielen der Gruppenphase fielen insgesamt 296 Tore. Das sind 8 weniger als in der letzten Kampagne. Im Folgenden einige weitere interessante Zahlen und ihre damit verbundenen Geschichten:

1: Keiner ging leer aus – Nur Niederlagen hat es in der Gruppenphase für kein Team abgesetzt, mindestens einen Punkt holte jeder Teilnehmer. In den letzten beiden Jahren war dies jeweils nicht der Fall gewesen. 2022/23 waren mit den Glasgow Rangers und Viktoria Pilsen zwei Klubs ohne Punktgewinn geblieben.

Nur Niederlagen hat es in der Gruppenphase für kein Team abgesetzt, mindestens einen Punkt holte jeder Teilnehmer. In den letzten beiden Jahren war dies jeweils nicht der Fall gewesen. 2022/23 waren mit den Glasgow Rangers und Viktoria Pilsen zwei Klubs ohne Punktgewinn geblieben. 4: Torhüter Provedel als Torschütze – Ivan Provedel stieg am 1. Spieltag in einen erlauchten Kreis auf. Als erst vierter Goalie in der «Königsklasse» überhaupt erzielte der Lazio-Keeper einen Treffer. Gegen Atletico gelang dem Italiener in der Nachspielzeit per Kopf der 1:1-Ausgleich.

00:46 Video Goalie Provedel erzielt den Ausgleich für Lazio Aus Sport-Clip vom 19.09.2023. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

16: Lamine Yamal, so jung war noch keiner – Gegen Porto steht Lamine Yamal im Alter von 16 Jahren und 83 Tagen erstmals in der Startelf. Vor dem Barcelona-Stürmer war in der Champions League bis dato Celestine Babayaro (16 Jahre und 86 Tage), der 1994 für Anderlecht gegen Steaua Bukarest auflief, der jüngste Spieler.

Gegen Porto steht Lamine Yamal im Alter von 16 Jahren und 83 Tagen erstmals in der Startelf. Vor dem Barcelona-Stürmer war in der Champions League bis dato Celestine Babayaro (16 Jahre und 86 Tage), der 1994 für Anderlecht gegen Steaua Bukarest auflief, der jüngste Spieler. 40: Der nimmermüde Pepe – Wenn wir schon beim Alter sind: Am 3. Spieltag avancierte Portos Pepe mit 40 Jahren zum ältesten Feldspieler, der je in der Champions League eingesetzt wurde. Damit nicht genug: Einen Spieltag später machte sich der Portugiese gegen Antwerpen zum ältesten CL-Torschützen der Geschichte – und doppelte zum Abschluss gegen Donezk gleich noch einmal nach.

Wenn wir schon beim Alter sind: Am 3. Spieltag avancierte Portos Pepe mit 40 Jahren zum ältesten Feldspieler, der je in der Champions League eingesetzt wurde. Damit nicht genug: Einen Spieltag später machte sich der Portugiese gegen Antwerpen zum ältesten CL-Torschützen der Geschichte – und doppelte zum Abschluss gegen Donezk gleich noch einmal nach. 100: Lewandowski in erlauchtem Kreis – Beim 5:0-Auftaktsieg von Barcelona gegen Antwerpen zum Start der Gruppenphase erzielte Robert Lewandowski seinen 100. Europacup-Treffer. Das haben zuvor nur Cristiano Ronaldo und Lionel Messi geschafft.

Beim 5:0-Auftaktsieg von Barcelona gegen Antwerpen zum Start der Gruppenphase erzielte Robert Lewandowski seinen 100. Europacup-Treffer. Das haben zuvor nur Cristiano Ronaldo und Lionel Messi geschafft. 108: Colley verewigt Gambia – Mit seinem Tor gegen Leipzig hat Ebrima Colley Geschichte geschrieben. Der YB-Flügel ist der erste Gambier überhaupt, der in der Champions League einen Torerfolg verbuchen konnte. Gambia ist die 108. Nation, die einen CL-Torschützen stellt.

00:37 Video Colley mit dem direkten Ausgleich für YB Aus Sport-Clip vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.