Liverpool unterliegt Atletico Madrid in der Verlängerung mit 2:3 und scheidet im Achtelfinal der Champions League aus.

Nach dem 0:1 im Hinspiel kassiert der Titelverteidiger zu Hause drei späte Gegentore.

Im anderen Achtelfinal gelingt PSG gegen Dortmund die Wende.

Die 45'000 Fans an der Anfield Road sangen lautstark «You’ll never walk alone». Nach dem 2:0 durch Roberto Firmino kurz nach Anpfiff der Verlängerung schien der Weg in die Viertelfinals der Champions League geebnet.

Doch der Jubel blieb den Anhängern kurz darauf im Hals stecken. Nach einem katastrophalen Fehlpass von Liverpool-Keeper Adrian schoss Marcos Llorente das 1:2 aus Sicht von Atletico (97.). Damit wäre der Titelverteidiger, der das Hinspiel mit 0:1 verloren hatte, aufgrund der Auswärtstorregel draussen.

Llorente macht sich zum Atletico-Helden

9 Minuten später versetzte dann erneut Llorente den Hoffnungen der «Reds» auf eine Wende einen herben Dämpfer. Der Mittelfeldspieler schoss wiederum nach einem Konter den 2:2-Ausgleich. Kurz vor Abpfiff besiegelte Alvaro Morata mit dem Siegtreffer zum 3:2 die Niederlage der «Reds».

Dies war der üppige Lohn für die Madrilenen, die übers gesamte Spiel gesehen nur 36 Prozent Ballbesitz hatten und mehr als drei Mal weniger Abschlüsse verzeichnen konnten als das Heimteam (10:35).

Doch das Team von Jürgen Klopp musste sich an der eigenen Nase nehmen, dass es den dritten Viertelfinal-Vorstoss in Serie verspielte. Denn kurz vor der Pause hatte Georginio Wijnaldum mit einem Kopfballtreffer nach einer Flanke von Alex Oxlade-Chamberlain die 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel wettgemacht.

Liverpool nutzt seine Chancen nicht

In der 2. Halbzeit erarbeitete sich das Heimteam dann Chance um Chance, scheiterte aber an der eigenen Ungenauigkeit oder wie Andrew Robertson (66.) am Aluminium. Dies hätte sich beinahe schon vor der Verlängerung gerächt, doch in der Nachspielzeit war ein Kopfballtreffer von Saul zurecht wegen Offside aberkannt worden.

Nach der Verlängerung jubelten aber dennoch die «Matratzenmacher» aus der spanischen Hauptstadt, die zum ersten Mal seit der Saison 2016/17 wieder in den Viertelfinals der «Königsklasse» stehen. Die Auslosung der nächste Runde geht am 20. März über die Bühne; die Viertelfinals selber sind auf Anfang April angesetzt.