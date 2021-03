Nach dem 4:1-Auswärtssieg erreicht Paris dank einem 1:1 im Rückspiel die Viertelfinals der Champions League.

Mann des Spiels ist PSG-Keeper Navas, der unter anderem einen Penalty von Messi hält.

Im anderen Spiel des Abends schlägt Liverpool Leipzig 2:0 und steht in der nächsten Runde.

2017 hatte Barcelona gegen Paris St-Germain im Achtelfinal der Champions League nach einer 0:4-Auswärtsniederlage dank einem 6:1-Heimsieg eine historische Wende geschafft. Ein neuerliches Wunder gegen die Franzosen nach der 1:4-Pleite im Hinspiel zuhause wäre auch dieses Mal im Bereich des Möglichen gewesen.

Dass es nicht ein weiteres Mal geklappt hat, lag an der mangelnden Effizienz und vor allem an Keylor Navas. Der PSG-Keeper zeigte eine überragende Leistung und machte gleich mehrere Grosschancen Barcelonas zunichte.

Barcelona mit Chancen - PSG trifft

Die Gäste hatten im Wissen, dass mindestens 4 Tore nötig sind, von Beginn weg den Weg nach vorne gesucht. Trotz einem klaren Chancenplus schaute aber zunächst nichts Zählbares heraus. Navas parierte unter anderem stark gegen Ousmane Dembélé (18.) und lenkte wenig später einen Abschluss von Sergino Dest mirakulös an die Latte (23.).

Und so war es schliesslich PSG, das zuerst jubeln durfte. Nach einer Intervention von Clément Lenglet gegen Mauro Icardi griff der Videoschiedsrichter ein – Penalty für die Gastgeber. Kylian Mbappé verwandelte sicher.

Freud und Leid bei Messi

Der Gegentreffer war für Barcelona zwar bitter, die Katalanen brauchten aber weiterhin 4 Tore, um nun zumindest noch die Verlängerung zu erreichen. In der 37. Minute war dann für einmal auch Navas machtlos. Lionel Messi zog aus rund 22 Metern ab und traf herrlich in den linken Winkel.

In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit hatte der argentinische Superstar dann die Chance, die Aufholjagd weiter voranzutreiben und die Partie möglicherweise in ganz andere Bahnen zu lenken. Nach einem Foul von Layvin Kurzawa an Antoine Griezmann gab es Elfmeter. Diesen sah Messi aber von Hexer Navas abgewehrt. Der Superstar scheiterte in der Champions League erstmals seit 2015 vom Punkt.

Paris hält Barcelona vom Tor fern

Hatte PSG in Halbzeit 1 noch vieles zugelassen, agierte das Team von Trainer Mauricio Pochettino nach der Pause viel cleverer. Die Gastgeber hielten die Spanier weitestgehend vom eigenen Strafraum fern. Und wenn es dann doch einmal gefährlich wurde, war Navas wie bei einem Kopfball von Sergio Busquets in der 70. Minute zur Stelle.

So sicherte sich Paris letztlich doch noch problemlos das Weiterkommen. Barcelona verpasst derweil erstmals seit 14 Jahren den Einzug in die Viertelfinals der «Königsklasse».