Paris St-Germain setzt sich in der Champions League im Achtelfinal-Hinspiel zuhause mit 2:0 gegen San Sebastian durch.

Kylian Mbappé und Bradley Barcola sind in der 2. Halbzeit für die Franzosen erfolgreich.

Im anderen Achtelfinal-Hinspiel vom Mittwoch verliert Bayern München auswärts gegen Lazio Rom 0:1.

Zweimal in Folge hatten die Achtelfinals der Champions League für das ambitionierte Paris St-Germain Endstation bedeutet. In diesem Jahr soll die Reise in der Königsklasse endlich wieder weitergehen. Gegen Real Sociedad San Sebastian erfüllten die Franzosen zumindest schon einmal im Hinspiel die Pflicht. Dank dem 2:0-Heimsieg verschafften sie sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 5. März.

Grossen Anteil am Erfolg hatte Kylian Mbappé. Dem Captain gelang in der 58. Minute das erlösende 1:0. Nach einem Eckball von Ousmane Dembélé verlängerte Marquinhos im Zentrum, Mbappé beförderte den Ball in die Maschen. Für San Sebastian war der Gegentreffer äusserst bitter. Weil Hamari Traoré behandelt werden musste, agierte Real Sociedad in dieser Szene in Unterzahl.

00:44 Video Mbappé vollstreckt aus kurzer Distanz Aus Sport-Clip vom 14.02.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Barcola krönt Einzelaktion und sorgt für Entscheidung

PSG nahm den Schwung gleich mit, wollte sogleich nachlegen. 6 Minuten nach seinem 1:0 schnupperte wiederum Mbappé am nächsten Treffer. Den Schuss des Stürmers konnte Torhüter Remiro gerade noch an die Latte lenken. In der 70. Minute war dann aber auch der Schlussmann machtlos. Nach einer schönen Einzelaktion spitzelte Bradley Barcola den Ball an Remiro vorbei zum 2:0, die Entscheidung. Real Sociedad war in der Folge zu keiner nennenswerten Reaktion mehr fähig.

00:43 Video Barcola markiert das 2:0 Aus Sport-Clip vom 14.02.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

San Sebastian lange auf Augenhöhe – Merino im Pech

Vor der Pause hatten sich die beiden Teams ein ausgeglichenes Duell geliefert. PSG startete besser und kam durch Mbappé in der 6. Minute zur ersten guten Möglichkeit. Seinen Schuss aus rund 13 Metern parierte Remiro stark. Nach einer Viertelstunde wurde auch San Sebastian nach einem Freistoss erstmals gefährlich. Auch in der Folge zeigten die Gäste gute Ansätze, wobei immer wieder der Japaner Takefusa Kubo im Fokus stand.

Paris tat sich gegen einen defensiv gut stehenden Gegner lange Zeit schwer, gute Aktionen blieben Mangelware. So richtig gefährlich wurde es dann noch einmal kurz vor der Pause. San Sebastians Captain Mikel Merino zog aus 18 Metern ab, sein Geschoss landete aber an der Latte. PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma wäre geschlagen gewesen.

00:25 Video Merino mit dem Lattenknaller Aus Sport-Clip vom 14.02.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

In der 2. Halbzeit riss Paris St-Germain das Spieldiktat spätestens nach dem 1:0 durch Mbappé definitiv an sich und belohnte sich für die Leistungssteigerung mit dem 2:0. San Sebastian liess derweil in der Offensive die Entschlossenheit vermissen, konnte mit Blick auf das Rückspiel immerhin eine noch grössere Hypothek verhindern.