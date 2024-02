Dezimierte Bayern nach Hinspiel in Rom in Rücklage

Lazio Rom legt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München zuhause 1:0 vor.

Das goldene Tor für die Gastgeber erzielt Ciro Immobile per Penalty, nachdem Dayot Upamecano vom Platz geflogen war.

Im anderen Mittwochsspiel schlägt Paris Saint-Germain Real Sociedad San Sebastian 2:0.

Nach der 0:3-Klatsche im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag in der Bundesliga haben die Bayern den erhofften Turnaround zum Auftakt der K.o.-Phase der Champions League nicht geschafft. Im Achtelfinal-Hinspiel im Römer Stadio Olimpico setzte es für die Deutschen eine 0:1-Niederlage ab, damit stehen sie im Rückspiel unter Druck.

Der Weckruf für das Team von Thomas Tuchel kam eigentlich Minuten nach der Pause. Nach einem Fehler von Dayot Upamecano spielte Luis Alberto einen starken Pass auf Gustav Isaksen. Der Däne wartete aber zu lange, sodass Bayern-Keeper Manuel Neuer zur Stelle war.

Upamecano gegen Isaksen zu spät

Tuchel missfiel der Wiedereinstieg seines Teams sichtlich. Der 50-Jährige wirbelte, gestikulierte und schimpfte an der Seitenlinie wie wild. Doch die Aktion verfehlte ihre Wirkung, stattdessen wurde Tuchel nur Zeuge davon, wie 20 Minuten später dieselben Protagonisten für die Vorentscheidung sorgten.

Im Sechzehner der Münchner kam Upamecano gegen Isaksen zu spät und traf den Dänen mit offener Sohle oberhalb des Knöchels. Schiedsrichter Francois Letexier zögerte nicht und stellte den Franzosen mit Rot vom Platz. Ciro Immobile übernahm danach die Verantwortung und verwertete den fälligen Penalty souverän. Die 1:0-Führung brachte das Stadion in Rom zum Kochen.

01:04 Video Nach Upamecanos Foul verwandelt Immobile den Penalty sicher Aus Sport-Clip vom 14.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Die Gäste aus München taten sich auch in der Folge schwer. Zwar waren sie wie schon während der ersten Halbzeit mehr am Ball, doch zwingend wurden sie nicht. Die besten Chancen für den auf 3 Positionen im Vergleich zum Leverkusen-Spiel umgestellten FCB vergaben Leroy Sané (32.) und Jamal Musiala (40.).

Kein Torschuss für die Bayern

Doch einen Schuss aufs Tor brachten die Bayern bis zum Schluss nicht zustande. Stattdessen mussten sie sich glücklich schätzen, dass Felipe Anderson in der 89. Minute nicht noch auf 2:0 erhöhte.

Und so erlitten die Münchner im 3. Vergleich mit Lazio nicht nur die erste Niederlage, sondern verloren auch erstmals seit 12 Jahren ein Achtelfinal-Hinspiel in der «Königsklasse». 2012 hatten sie das Hinspiel gegen Basel 0:1 verloren – um danach das Rückspiel 7:0 zu dominieren.

So geht es weiter

Die Möglichkeit zur Wende gegen Lazio haben die Bayern in 3 Wochen: Das Achtelfinal-Rückspiel steigt am Dienstag, 5. März in München. In den heimischen Meisterschaften geht es für beide Teams am Sonntag weiter: Lazio empfängt Bologna, die Bayern treten beim VfL Bochum an.