Atalanta Bergamo steht nach einem 4:3-Sieg in Valencia im Viertelfinal der Champions League (Hinspiel 4:1).

Josip Ilicic trifft für die Italiener vierfach, zweimal vom Elfmeterpunkt.

Im 2. Spiel am Dienstag setzt sich RB Leipzig gegen Tottenham durch.

Valencia hätte nach dem 1:4 im Hinspiel vor 3 Wochen in Bergamo ein kleines Fussballwunder gebraucht, um doch noch die Wende zu schaffen. Nach nur 85 Sekunden wurde die Aufgabe noch etwas schwieriger: Mouctar Diakhaby foulte Josip Ilicic im Sechzehner. Der Gefoulte trat gleich selber an und verwandelte zur frühen Führung der Bergamasken.

Es sollte der Startschuss zur grossen Ilicic-Show werden:

Kurz vor der Pause ist es erneut Diakhaby, der sich im eigenen Strafraum ein Handspiel leistet. Erneut tritt Ilicic an, erneut trifft der Slowene sicher.

In der 71. Minute wird Ilicic von den gegnerischen Verteidigern zu wenig konsequent angegriffen und trifft aus rund 14 Metern flach zum 3:3.

In der 82. Minute avanciert Ilicic endgültig zum Matchwinner. Nach der Vorlage von Remo Freuler schiebt er problemlos zum 4:3 ein.

Ilicic ist der erste Slowene, dem ein Viererpack in einem CL-Spiel gelang. 4 Tore in einem Spiel in der K.o.-Phase der Champions League hatten vor Ilicic nur Lionel Messi, Mario Gomez, Robert Lewandowski und Dado Prso erzielt.

Nati-Spieler Remo Freuler spielte bei Atalanta durch und fiel nebst seiner Tor-Vorbereitung noch durch einen Lattentreffer auf (50.).

Den Valencia-Akteuren blieb nur die Rolle der Statisten. So auch Kevin Gameiro, der zweimal ausglich (21./51.) und auch Ferran Torres, der mit dem schönsten Tor des Abends die Spanier zwischenzeitlich 3:2 in Führung gebracht hatte (67.).

Atalanta Bergamo stösst derweil bei der ersten CL-Teilnahme gleich in die Viertelfinals vor. Diese werden Anfang April über die Bühne gehen.