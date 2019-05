Tottenham musste sich in den ersten 30 Minuten wie im falschen Film gewähnt haben. Ajax Amsterdam kombinierte sich auf fremdem Terrain in bester Barcelona-Manier durch die Platzhälfte der Spurs. Dem Heimteam blieb in dieser Phase nur die Statistenrolle. Als nach 20 Minuten die Ballbesitzstatistik eingeblendet wurde, sprach diese eine überdeutliche Sprache: 34 Prozent Tottenham, 66 Prozent Ajax.

«Die ersten 20 Minuten waren richtig gut von uns», sagte Matthijs de Ligt. «Wir haben da unseren Style gespielt: Ballbesitz, Ballbesitz, passen, passen.» Und der mit 19 Jahren und 261 Tagen jüngste Captain, der je eine Mannschaft in einem CL-Halbfinal aufs Feld geführt hatte, ergänzte: «So spielen wir Fussball. So sind wir aufgewachsen.»

30 Minuten, die in Erinnerung bleiben

Ajax-Coach Erik ten Hag meinte zur Startphase seiner Equipe ganz nüchtern: «Ja, wir haben ganz gut gespielt in den ersten Minuten. Tottenham hatte grosse Probleme mit unserem System.»

Dass Ajax den Tabellen-Dritten aus der Premiere League nicht 90 Minuten lang dominieren würde können, war nicht überraschend. Tottenham fand mit einer System-Umstellung besser ins Spiel. Doch wirklich zwingend wurden die Spurs trotzdem nicht.

«In der 2. Halbzeit haben wir leider nicht mehr auf unserem Top-Level gespielt», sagte Donny van de Beek, der schon im Viertelfinal-Rückspiel bei Juventus getroffen hatte. «Das müssen wir im Rückspiel dann wieder besser machen.»

Oft wird ja gesagt, der letzte Eindruck bleibe hängen. Beim beeindruckenden Auftritt von Ajax im brandneuen Tottenham Hotspur Stadium werden indes die ersten 30 Minuten in Erinnerung bleiben.

