Die neue Champions-League-Saison steht vor der Tür – und damit wird auch ein neues Kapitel im europäischen Klubfussball aufgeschlagen. «Das neue Format für die Saison 2024/25 zielt darauf ab, den Vereinen, Spielern und Fans das bestmögliche Paket zu bieten», heisst es seitens der Uefa über die Änderungen. Wir liefern die wichtigsten Informationen zum Wettbewerb.

Die Ligaphase

Die wichtigste Neuerung betrifft die Aufstockung und den Wegfall der Gruppenphase. Neu werden 36 statt wie bisher 32 Teams um den «Henkelpott» kämpfen. Das Format wurde entsprechend angepasst:

Die Gruppenphase mit 6 Spielen pro Mannschaft fällt weg. Neu bestreitet jedes Team in der sogenannten Ligaphase 8 Partien gegen unterschiedliche Klubs.

Jedes Team spielt viermal zuhause und viermal auswärts. Die Ligaphase dauert bis Ende Januar 2025.

Es gibt eine Gesamttabelle mit sämtlichen 36 Mannschaften.

Die K.o.-Phase

Die besten 8 Teams qualifizieren sich direkt für die Achtelfinals. Die Mannschaften auf den Rängen 9-16 treffen in den Playoffs auf ein Team der Plätze 17-24. Die Begegnungen werden nach der Ligaphase ausgelost, die Teams auf den Plätzen 9-16 sind gesetzt und geniessen im Rückspiel Heimrecht. Die Klubs auf den Rängen 25-36 sind ausgeschieden.

Ab dem Achtelfinal kommt dann das gewohnte Format mit Hin- und Rückspiel zur Anwendung. Die Auswärtstorregel wurde von der Uefa schon vor ein paar Jahren abgeschafft. Der Final findet am 31. Mai in München statt.

Das Schweizer Team

In der Super League kleben die Young Boys am Tabellenende, im Cup zogen die Berner glanzlos in die Achtelfinals ein, auf europäischer Bühne aber hat der Schweizer Meister den Coup gegen Galatasaray Istanbul geschafft und ist in die Champions League eingezogen – zum 4. Mal in der Klubgeschichte.

YB trifft in der Ligaphase auf folgende Teams:

Heimspiele: Aston Villa (17.09.) / Inter Mailand (23.10.) / Atalanta Bergamo (26.11.) / Roter Stern Belgrad (29.01.)

Aston Villa (17.09.) / Inter Mailand (23.10.) / Atalanta Bergamo (26.11.) / Roter Stern Belgrad (29.01.) Auswärtsspiele: Barcelona (01.10.) / Schachtar Donezk (06.11.)* / VfB Stuttgart (11.12.) / Celtic Glasgow (22.01.)

* diese Partie findet in Gelsenkirchen statt

09:03 Video Archiv: YB zieht gegen Galatasaray in die Champions League ein Aus Sport-Clip vom 27.08.2024. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 3 Sekunden.

Die Übertragungen bei SRF

In der Liga- und K.o.-Phase überträgt SRF jeden Mittwochabend eine Partie. Der Fokus gilt den Spielen der Young Boys. Sind die Berner nicht am Mittwoch im Einsatz, wird ein anderes Spiel, das um 21 Uhr beginnt, live übertragen.

In der Sendung «Champions League – Highlights» werden zudem jeweils am Dienstag und Mittwoch ab 23 Uhr sämtliche Spiele mit allen Toren kompakt zusammengefasst.