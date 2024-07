Legende: «Königsklasse» wieder live Mittwoch ist Champions-League-Tag bei SRF. SRF

Nach drei Jahren kehren die wichtigsten Wettbewerbe im europäischen Klubfussball zurück ins regelmässige Liveprogramm von Schweizer Radio und Fernsehen. SRF überträgt in den kommenden drei Saisons in der Ligaphase (ehemals Gruppenphase) und K.o.-Phase der Champions League jeweils am Mittwochabend eine Partie pro Spieltag live. Das Livespiel kann auch über srf.ch/sport, die SRF Sport App sowie YouTube verfolgt werden. Der Startschuss fällt indes bereits heute, 23. Juli 2024, mit dem Duell FC Lugano gegen Fenerbahçe Istanbul in der zweiten Qualifikationsrunde zur Königsklasse (ab 20:20 Uhr live bei SRF zwei).

«Alle Spiele, alle Tore» der Königsklasse

Im Fokus der Berichterstattung über die Champions League stehen die Schweizer Teams. Spielt ein Schweizer Vertreter an einem Mittwoch, wird unabhängig der Anspielzeit diese Partie live gezeigt. Ansonsten startet das Livespiel jeweils um 21:00 Uhr. Teil des Liveprogramms sind auch die Playoffs (letzte Qualifikationsrunde vor der Ligaphase), falls eine einheimische Mannschaft darin vertreten ist.

Im Studio werden die SRF-Fussballexperten Diego Benaglio und Peter Knäbel gemeinsam mit Rainer Maria Salzgeber oder Paddy Kälin das Geschehen aufarbeiten. Zudem zeigt SRF sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch ab 23:00 Uhr wie gewohnt «Alle Spiele, alle Tore» der Königsklasse. Die Zusammenfassungen stehen anschliessend auch auf den SRF-Onlineplattformen sowie dem YouTube-Kanal von SRF Sport zur Verfügung.

Legende: Das SRF-Quartett für die Champions League Peter Knäbel, Rainer Maria Salzgeber, Diego Benaglio und Paddy Kälin. SRF

Ein Livespiel in der Europa League oder Conference League pro Spieltag

Auch in der Europa League und der Conference League präsentiert SRF dem fussballinteressierten Publikum ab der kommenden Saison wieder ein Livespiel pro Runde im frei empfangbaren Fernsehen sowie auf ihren Onlineplattformen. Bei Beteiligung eines Schweizer Klubs wird dabei auch der Donnerstag regelmässig zu einem «Schweizer Abend». Im Studio begleiten Beni Huggel und Fabian Lustenberger die Übertragungen zusammen mit Lukas Studer. In «Europa League – Highlights» gibt es ab 23:00 Uhr Höhepunkte ausgewählter Partien der beiden Klubwettbewerbe.

Erinnerungen an grosse Schweizer Sportmomente

«Immer wieder sorgen Schweizer Teams und Spieler im Europacup für grosse Schweizer Sportmomente», sagt Roland Mägerle, Leiter SRF Sport, in einem bei SRF publizierten Interview. Man denke dabei an die magischen Nächte des FC Basel oder die zuletzt starken Auftritte von YB, Servette und Lugano. «Wir haben uns in den Verhandlungen intensiv dafür eingesetzt, dass wir unserem Publikum möglichst viele Auftritte von Schweizer Klubs in den drei wichtigsten Wettbewerben im europäischen Klubfussball schweizweit frei empfangbar präsentieren können – ganz im Sinne des Service public.»