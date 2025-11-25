Leverkusen reist als Aussenseiter nach Manchester zum Gastspiel in der «Königsklasse». Dabei wäre das Erfolgsrezept doch eigentlich simpel.

Legende: Hat er Ladehemmung, sieht's schlecht aus für Manchester City Superstürmer Erling Haaland. IMAGO / Sports Press Photo

Xherdan Shaqiri und Erling Haaland verbindet nicht nur die fussballerische Klasse. Sowohl der langjährige Schweizer Natispieler als auch die norwegische Urgewalt sind unersetzliche Stützen ihrer Teams. Zieht Shaqiri einen schlechten Tag ein, gewinnt der FCB nur selten.

Noch grösser ist derzeit die Abhängigkeit der «Citizens», wenn es um Haaland geht. Der Norweger hat in dieser Saison nur in drei Spielen nicht getroffen – in allen drei Fällen ging Pep Guardiolas Team als Verlierer vom Platz. So zuletzt auch am Wochenende beim 1:2 gegen Newcastle.

Guardiolas Jubiläum

«Den Schlüsselspieler einer Mannschaft aus dem Spiel zu nehmen, ist häufig kein schlechtes Rezept», sagte Leverkusen-Sportchef Simon Rolfes mit einem Augenzwinkern: «Wenn wir ihn kontrollieren, erhöht das unsere Chance, keine Tore zu bekommen.»

Gelingt dies Leverkusen, würde man sich auch als persönlichen Party-Crasher von Guardiola aufspielen. Der Spanier coacht am Dienstag nämlich zum 100. Mal als City-Trainer ein Spiel in der «Königsklasse».

Champions League