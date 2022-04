Real Madrid sinnt an der Stamford Bridge auf Revanche

Ancelotti nun doch mit an Bord

Legende: Werden sich auch am Mittwochabend nichts schenken Reals Karim Benzema und Chelseas Thiago Silva. KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Es war eine der bittersten Niederlagen in der vergangenen Saison von Real Madrid: das 0:2 im Halbfinal-Rückspiel der Champions League im letzten Mai. Dabei waren die «Königlichen» an der Stamford Bridge in der 1. Halbzeit noch feldüberlegen gewesen. Doch besonders Karim Benzema, der die Revanche ein Jahr später mit seinem Hattrick gegen PSG erst ermöglichte, scheiterte gleich mehrmals.

Ancelotti doch am Start Box aufklappen Box zuklappen Carlo Ancelotti kann das Team von Real Madrid kurzfristig doch noch vor Ort betreuen. Nach einem negativen PCR-Test sollte der Coach der «Königlichen» noch am Mittwochmorgen nach London reisen, dies teilten die Madrilenen bei Twitter mit. Am Dienstag hatte Ancelotti die Anreise mit dem Team noch nicht gemeinsam antreten können, da er nach seiner Corona-Infektion aus der vergangenen Woche noch kein negatives Testergebnis nachweisen konnte.



Chelseas internationale Heimstärke

So waren es schliesslich die Tore von Timo Werner und Mason Mount, die nach dem Hinspiel-Remis den Finaleinzug der Londoner besiegelten – es folgte gar der Titel. Diesen möchte Chelsea heuer verteidigen und ist dabei besonders in den Heimspielen eine Wucht: Aus vier Auftritten in der «Königsklasse» resultieren ebenso viele Siege und ein Torverhältnis von 11:0.

Wie man den «Blues» vor heimischem Publikum dennoch den Zahn zieht, hat Brentford am vergangenen Wochenende eindrücklich bewiesen. Der Aufsteiger schlug Chelsea nach einer spektakulären zweiten Halbzeit gleich mit 4:1.

