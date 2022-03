Real Madrid gewinnt ein verrücktes Rückspiel gegen PSG mit 3:1 und zieht mit dem Gesamtskore von 3:2 (Hinspiel 0:1) in den Viertelfinal der Champions League ein.

Kylian Mbappé bringt die Pariser auf Kurs, doch ein Fehler von Goalie Gianluigi Donnarumma leitet die Wende zugunsten der «Königlichen» ein.

Karim Benzema macht mit einem lupenreinen Hattrick innert 17 Minuten aus einem 0:1 ein 3:1.

Manchester City reicht ein torloses Remis gegen Sporting Lissabon locker zum Viertelfinal-Einzug.

Real Madrid und die Champions League – es ist ein Phänomen. Nach einer Stunde im Achtelfinal-Rückspiel war der Rekordsieger mit einem Bein bereits ausgeschieden, doch ein grosses Malheur von Gianluigi Donnarumma entfachte nicht nur bei den Real-Spielern neues Feuer, sondern auch bei den 60'000 Fans im Bernabeu.

Was war passiert? Der PSG-Goalie sorgte im eigenen Strafraum für einen «Querschläger», nachdem Karim Benzema ihn hart bedrängt hatte. Vinicius Junior war prompt zur Stelle, legte den Ball quer rüber zum bereits wieder einschussbereiten Benzema, der sich eine solche Chance nicht nehmen lässt – 1:1.

00:44 Video Donnarumma patzt, Vinicius und Benzema profitieren Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen

Real überrennt PSG in letzter halben Stunde

Getragen von der Euphorie durch den Ausgleich und den tobenden Fans im Stadion powerten die «Königlichen» einfach weiter. Die Früchte dafür ernteten sie eine gute Viertelstunde später. Und zwar gleich doppelt:

76. Minute: Taktgeber Luka Modric sucht an der Strafraumgrenze eine Lücke im Pariser Defensivverbund und er findet sie. Der Kroate steckt durch auf Benzema, der aus der Drehung abzieht. Sein Schuss wird von Marquinhos noch entscheidend abgelenkt und schlägt im Tor ein.

Taktgeber Luka Modric sucht an der Strafraumgrenze eine Lücke im Pariser Defensivverbund und er findet sie. Der Kroate steckt durch auf Benzema, der aus der Drehung abzieht. Sein Schuss wird von Marquinhos noch entscheidend abgelenkt und schlägt im Tor ein. 78. Minute: Nur 105 Sekunden nach dem 2:1 landet ein missglückter Klärungsversuch von Marquinhos direkt vor den Füssen von Benzema, der den Ball präzise in der nahen Ecke zum 3:1 versenkt.

01:16 Video Benzema schiesst sein Real mit einem Doppelschlag weiter Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen

Die Madrilenen verpassten es in der Folge, den ihnen gewährten Platz zur endgültigen Entscheidung auszunutzen. Hinten liess Real aber nicht mehr allzu viel zu. Ein direkt getretener Freistoss von Lionel Messi zischte knapp über das Gehäuse, Thibaut Courtois musste nicht eingreifen.

Überragender Mbappé reicht nicht

Die Partie war lange nach dem Gusto von Paris gelaufen, das im Hinspiel vor 3 Wochen dominiert und mit 1:0 zu tief gesiegt hatte. Auch in Madrid ging PSG in Führung, wie schon im Hinspiel traf Kylian Mbappé. Der französische Ausnahmestürmer veredelte in der 39. Minute einen schnörkellosen Konter über Leandro Paredes und Neymar.

00:46 Video Neymar schickt Mbappé auf die Reise, dieser erledigt den Rest Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen

Mbappé bereitete seinem möglicherweise zukünftigen Arbeitgeber pausenlos grösste Probleme. Der 23-Jährige brachte den Ball noch zwei weitere Male im Tor unter, allerdings waren diesen beiden Treffern eine Abseitsposition in der Entstehung vorausgegangen.

00:49 Video Die beiden Abseitstore von Mbappé Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen

Und so musste Mbappé das Feld trotz einer überragenden individuellen Leistung als Verlierer verlassen. Die Mission Champions-League-Titel ist für das Starensemble von PSG einmal mehr gescheitert. Real Madrid derweil wird am 18. März gespannt nach Nyon schauen, wo die Viertelfinal-Paarungen ausgelost werden.