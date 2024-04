Den Ärger über einen nicht gegebenen Strafstoss nahmen die Stars des FC Bayern München mit in die Nacht. «Ich weiss schon, was der Schiri will, wenn er da weiterlaufen lässt, aber ich glaube nicht, dass er sich da über die Gesetze hinwegsetzen darf», sagte Routinier Thomas Müller nach dem 2:2 in London. «Was man festhalten muss, dass das mit spielentscheidend sein kann, und das können wir uns eigentlich nicht gefallen lassen.» Ein Schiedsrichter sei dafür da, die Regeln umzusetzen.

Das ist ja eine ganz neue Form der Regelauslegung.

Tuchel: «Das macht uns richtig wütend»

Schiedsrichter liess Fauxpas durchgehen

Gemeint war eine Szene in der 2. Halbzeit, in der Arsenal-Torhüter David Raya einen Abstoss zu dem am Fünfmeterraum postierten Gabriel spielte. Der Brasilianer nahm den Ball mit der Hand auf, legte ihn wieder auf den Rasen und spielte ihn zu Raya zurück, das Spiel ging weiter. Schiedsrichter Glenn Nyberg aus Schweden hatte kurz vor der Ausführung des Abstosses angepfiffen.

«Wir hätten einen klaren Elfmeter bekommen müssen, als der Schiri pfeift, der Torhüter den Ball passt und Gabriel ihn in die Hand nimmt. Das ist der klarste Elfmeter, den ich je gesehen habe», sagte Stürmerstar Harry Kane. Der Unparteiische habe den Spielern gesagt, das sei ein Anfängerfehler («kids mistake») gewesen und das pfeife er nicht in einem Viertelfinal der Champions League, berichtete Trainer Thomas Tuchel. «Das ist ja eine ganz neue Form der Regelauslegung.»

Auch Arsenal forderte einen Penalty

Joshua Kimmich sagte, für ihn sei es kein «Kinderfehler, am Ende ist es spielentscheidend und bitter, dass wir ihn nicht bekommen haben». Tuchel bemängelte ausserdem, dass die Arsenal-Profis reklamieren konnten, «wie sie wollen».

Neuer trifft Saka – die Pfeife bleibt stumm

Auf Seiten der Bayern war der späte Aufreger, als Bukayo Sako im Strafraum nach einem Kontakt mit Manuel Neuer in der Nachspielzeit im Strafraum zu Fall kam, nicht in diesem Masse ein Gesprächsthema. Nyberg entschied sich sichtbar klar gegen einen Elfmeter – und beendete die Partie wenig später recht abrupt. Diesen Elfmeter hätten die Gastgeber eine Woche vor dem Rückspiel in München wiederum sehr gerne gehabt.