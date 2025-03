Real Madrid gewinnt das Rückspiel im Achtelfinal der Champions League gegen Atletico Madrid mit 4:2 im Penaltyschiessen.

Conor Gallagher machte die Hypothek aus dem Hinspiel nach 27 Sekunden wett. Beim 1:0 blieb es bis nach der Verlängerung.

Dortmund setzt sich gegen Lille durch, auch Aston Villa und Arsenal sind weiter.

Real Madrid bleibt für den Stadtrivalen Atletico in der Champions League weiter unüberwindbar. Zum fünften Mal kam es in einem K.o.-Duell zum Aufeinandertreffen der beiden Madrider Klubs, zum fünften Mal behielt Titelverteidiger Real das bessere Ende für sich.

Nach dem 1:2 im Rückspiel lautete das Skore nach 120 Minuten 1:0 für Atletico – das Penaltyschiessen musste in dieser Affiche entscheiden. Den entscheidenden Elfmeter brachte Antonio Rüdiger nur mit viel Glück im Tor unter. Atletico-Keeper Jan Oblak hatte die richtige Ecke geahnt und war noch am Ball dran. Zuvor hatten auf Seiten Atleticos Marcos Llorente und Reals Lucas Vasquez nicht getroffen. Julian Alvarez war zwar erfolgreich, der Versuch des Argentiniers zählte allerdings nicht. Weil er mit dem Standbein wegrutschte, kam es zu einer Doppelberührung.

Vinicius vergibt

Den Umweg über das Penaltyschiessen hätte sich Real auch sparen können. Vinicius Junior hatte in der 69. Minute die goldene Chance, die Partie zum 1:1 auszugleichen und damit im Gesamtskore auf 3:2 zu stellen. Nach einem Foul an Kylian Mbappé im Strafraum durfte der Brasilianer aus 11 Metern antreten. Doch der 24-Jährige knallte den Ball weit am Tor vorbei in den Nachthimmel.

Auch das Heimteam hatte kurz vor Schluss den Lucky Punch auf dem Fuss. Nach einer herrlichen Ballannahme entschied sich Angel Correa am Fünfmeterraum für den Abschluss, anstatt den deutlich besser postierten Julian Alvarez im Rückraum zu bedienen.

Blitzstart von Atletico

Bei prickelnder Atmosphäre im Estadio Metropolitano hatte Atletico gerade einmal 27 Sekunden gebraucht, um die Hypothek aus dem Hinspiel wettzumachen. Eine flache Hereingabe von Rodrigo De Paul lenkte Giuliano Simeone mit der Hacke weiter zum einschussbereiten Conor Gallagher. Der Engländer grätschte den Ball mit aller Entschlossenheit zum 1:0 ins Netz. Es war das früheste Tor in dieser Champions-League-Saison.

Die frühe Führung spielte dem Heimteam selbstredend in die Karten. Die «Colchoneros» liessen sich zurückfallen und lauerten auf Konter. Real wusste mit dem vielen Ballbesitz aber erschreckend wenig anzufangen. In der 1. Halbzeit musste Oblak im Atletico-Tor kaum einmal mehr eingreifen. Bis auf den Penalty von Vinicius blieben Top-Möglichkeiten auch in der Folge aus.

Ob verdient oder nicht, dürfte den «Königlichen» herzlich egal sein. Im Viertelfinal wartet Arsenal auf den Titelverteidiger.

Champions League