Die SRF-User haben entschieden: Silvan Hefti hat das schönste Tor in der Gruppenphase der Champions League erzielt.

Legende: Jubelnde Berner Silvan Hefti (r.) mit Nicolas Bürgy und Nicolas Ngamaleu. Freshfocus

Einmal mehr ist die «Königsklasse» ihrem Namen gerecht geworden und hat uns mit zahlreichen Traumtoren verwöhnt. Nach Abschluss der Gruppenphase haben wir die besten 10 herausgesucht und die SRF-User über den Sieger abstimmen lassen.

Von 1730 Teilnehmenden hatten ganze 30% denselben Favoriten: Silvan Hefti. Mit einem Knaller aus 20 Metern und im Vollsprint direkt in den Winkel hatte er Ende November YB gegen Atalanta mit 3:2 in Führung geschossen. Am Ende mussten sich die Berner dennoch mit einem Remis begnügen.

Rieder gleichauf mit Lewandowski

Auf Platz 2 findet sich mit der Direktabnahme von Liverpools Thiago gegen Porto ebenfalls ein Weitschuss. Dahinter teilen sich 2 Tore den 3. Platz: Neben Robert Lewandowskis genialem Fallrückzieher hat sich mit Fabian Rieders Schlenzer zum 1:1 gegen Manchester United ein weiterer YB-Treffer aufs Podest geschlichen.