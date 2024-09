Legende: Ratlos Die Berner Sandro Lauper und Filip Ugrinic. Freshfocus/Blick/Toto Marti

Die Young Boys starten mit einer 0:3-Heimniederlage gegen Aston Villa in die Ligaphase der Champions League.

2 Gegentoren gehen Berner Fehler voraus.

Den Engländern werden 2 weitere Tore wegen Handspiels aberkannt.

Nächste Station für YB in der «Königsklasse» ist Barcelona in 2 Wochen.

Die Berner Fangemeinde war erbost – zurecht. Gerade hatte sich Jhon Duran auf die Werbebande gestellt und provokativ vor den Heimfans gejubelt. Dafür sah der Aston-Villa-Joker zurecht Gelb, und wurde kurz darauf auch noch vom Karma bestraft: Sein schönes Schlenzertor zum vermeintlichen 3:0 in der 79. Minute wurde nach VAR-Konsultation aberkannt, im Aufbauspiel war Amadou Onana der Ball an die Hand gesprungen.

Anstatt daraus Kraft zu ziehen, traten die Young Boys weiter harmlos auf, liessen den Gegner aus England zu oft gewähren. So auch 7 Minuten später: Onana wurde nach einem Pass in den Rückraum zu wenig konsequent angegangen, konnte sich den Ball zurechtlegen und traf mit einem präzisen Abschluss zum 3:0. Es war der Schlusspunkt unter eine am Ende doch einseitige Partie.

Eigenfehler brutal bestraft

Dabei waren die Berner mit der jüngsten Startelf in ihrer Champions-League-Geschichte (Durchschnittsalter 25 Jahre und 20 Tage) frisch und beherzt in dieses Spiel gegangen. Ab den ersten Minuten war den Gelb-Schwarzen anzusehen, dass man dem Premier-League-5. auf dem heimischen Kunstrasen Punkte abknöpfen will.

Allen voran von den jungen Aussenverteidigern Jaouen Hadjam (21 Jahre) und Zachary Athekame (19) kam viel Zug nach vorne, in Tornähe blieben die Berner aber zu ungenau. Mitten in den mutigen Auftritt schlichen sich ein paar Eigenfehler ein – auf diesem Level unverzeihlich. Die Engländer schlugen dementsprechend gnadenlos zu:

27. Minute : Mit einer Eckball-Variante spielen die Gäste Youri Tielemans am weiten Pfosten frei, YB schläft. Der Belgier hat gar noch Zeit, den Ball anzunehmen und trifft souverän zum 1:0.

: Mit einer Eckball-Variante spielen die Gäste Youri Tielemans am weiten Pfosten frei, YB schläft. Der Belgier hat gar noch Zeit, den Ball anzunehmen und trifft souverän zum 1:0. 38. Minute : Nach einem Villa-Angriff kommt Mohamed Camara im Strafraum an den Ball. Anstatt zu klären, spielt er (zu kurz) auf Kollege David von Ballmoos zurück. Dieser fällt in der Folge Ollie Watkins – doch der fällige Elfmeter muss gar nicht ausgesprochen werden, weil Jacob Ramsey lauert und trifft. Die Berner sehen erneut ganz schlecht aus.

: Nach einem Villa-Angriff kommt Mohamed Camara im Strafraum an den Ball. Anstatt zu klären, spielt er (zu kurz) auf Kollege David von Ballmoos zurück. Dieser fällt in der Folge Ollie Watkins – doch der fällige Elfmeter muss gar nicht ausgesprochen werden, weil Jacob Ramsey lauert und trifft. Die Berner sehen erneut ganz schlecht aus. 45. Minute: Mit einem weiteren Konter wird YB schwindelig gespielt. Watkins trifft erst Banhie Zoukrou und mit seinem Nachschuss dann das Tor. Zum Glück aus Berner Sicht: Der Schiedsrichter entscheidet nach VAR-Intervention auf Handspiel von Watkins zwischen den beiden Abschlüssen und aberkennt den Treffer.

So geht es weiter

Von der grösstmöglichen Bühne geht es für die Young Boys zurück in den Ligaalltag und nach Winterthur (am Sonntag). Dort will das Team von Trainer Patrick Rahmen endlich den ersten Sieg in der Super League einfahren. In der Champions League steht als nächstes das Gastspiel beim grossen Barcelona an (1. Oktober).