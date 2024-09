Legende: Gesprächsbedarf Zwischen YB-Goalie David von Ballmoos und Mohamed Ali Camara. Imago/Ulmer/Teamfoto

Viel hatten sich die Young Boys zum Auftakt der Champions League vorgenommen. Hatte man doch immer von einem Meisterschafts- und einem CL-Gesicht gesprochen. Nach den beiden Siegen gegen Galatasaray in den Playoffs zeigte sich der Schweizer Meister beim 0:3 gegen Aston Villa zum Auftakt in die neue Ligaphase allerdings wieder äusserst fehleranfällig.

Überzeugender Start

Nach einem starken Start der Berner war dabei insbesondere das 1:0 für Aston Villa durch Youri Tielemans matchentscheidend, der nach einer Ecke im YB-Sechzehner viel zu viele Freiheiten genoss. Der Belgier verriet nach der Partie: «Es war eine einstudierte Variante. Wir haben den Gegner im Vorfeld analysiert und wussten genau, wo ihre Schwachstellen liegen.»

In den ersten Minuten hätten sie sich erst einmal an den Kunstrasen im Wankdorf gewöhnen müssen. Das Tor sei dann allerdings der Dosenöffner gewesen. «Nach dem 1:0 haben wir besser ins Spiel gefunden und viel flüssiger gespielt», fuhr der Belgier fort. Ausserdem habe man die YB-Organisation mit dem Treffer aus dem Konzept gebracht.

Fatale Fehler

Dies sahen auch die YB-Spieler so. Goalie David von Ballmoos erinnerte an den positiven Beginn: «Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und hatten mehrere Chancen. Wenn eine davon im Tor gelandet wäre, hätte das Spiel ganz anders ausgesehen. So gingen wir mit einem 0:2 in die Kabine, obwohl wir eine gute Halbzeit gezeigt hatten.»

Dem 0:2 war ein fataler Rückpass Mohamed Ali Camaras vorangegangen, den Von Ballmoos nicht mehr erreichte. «Auf diesem Niveau werden solche Fehler brutal bestraft. Das mussten wir heute auf die harte Tour erfahren», so der Captain.

Auch Camara nannte es eine sehr schmerzhafte Niederlage. Zur Situation beim 0:2 sagte er: «Es ist schwierig zu erklären. Vielleicht hätte ich den Pass nicht spielen dürfen. Aber Fehler passieren und wir werden versuchen, das im nächsten Spiel wieder zu korrigieren.»

Ausgebliebene Berner Antwort

Am selben Abend gelang den Bernern nämlich keine Reaktion mehr. Nach dem 0:2 spielten lange nur noch die Gäste von der Insel. 2 Tore wurden wegen Handspiels aberkannt, bis Amadou Onana in der 79. Minute für die definitive Entscheidung sorgte.

Auch der Belgier empfand das erste Tor als äusserst wichtig: «Nach dem 1:0 haben wir gespürt, dass sie etwas wacklig wurden. Wir haben derweil unseren Rhythmus immer besser gefunden und es im Anschluss sehr gut gemacht.»

YB-Trainer Patrick Rahmen wies zunächst ebenfalls auf die positive Startphase hin: «Fast eine halbe Stunde waren wir richtig gut im Spiel. Sie hatten keine Lösungen gegen uns.» Dann seien halt die Fehler gekommen, die auf diesem Level zu eklatant seien. «Gegen so eine Mannschaft hätten wir das perfekte Spiel zeigen müssen. Aber wir haben bis zum Schluss alles versucht.»

Die nächste Gelegenheit für YB, es auf internationaler Bühne besser zu machen, bietet sich in 2 Wochen. Dann trifft das Team von Patrick Rahmen auswärts auf Barcelona. Auch beim 4-fachen CL-Sieger dürften Berner Fehler wohl konsequent ausgenutzt werden.