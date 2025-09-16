Mit einem Dreifach-Spieltag wird die neue Saison der «Königsklasse» diese Woche lanciert.

Legende: Das Objekt der Begierde Der Pokal der Champions League. IMAGO / Revierfoto

Am Dienstag geht es in der «Königsklasse» wieder los. Der Kampf um den Henkelpott wird mit der Ligaphase eröffnet. Der Modus ist zum vergangenen Jahr, als die grosse Reform eingeführt wurde, unverändert. 36 Teams haben sich qualifiziert. Die Top 8 stehen direkt in den Achtelfinals, die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 schaffen den Sprung in die Playoffs.

Zum Auftakt finden die Partien nicht wie gewohnt nur am Dienstag und Mittwoch, sondern auch noch am Donnerstag statt. Der wichtigste Klubwettbewerb startet früher als die Europa und Conference League und geniesst damit in der ersten Woche die volle Aufmerksamkeit.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt auch in diesem Jahr jeweils am Mittwoch eine Partie der Champions League live auf SRF zwei. Den Auftakt macht in der 1. Runde das Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Inter Mailand. Zusätzlich zum Livespiel zeigt SRF an Spieltagen jeweils ab 23:00 Uhr die Sendung «Champions League – Highlights» mit den Zusammenfassungen von allen Partien.

An jedem Tag finden 6 Partien statt. Es kommt bereits zu Kracher-Duellen wie Juventus - Dortmund (Dienstag), Bayern - Chelsea (Mittwoch) oder Manchester City - Napoli (Donnerstag).

Titelverteidiger PSG steigt am Mittwoch mit einem Heimspiel gegen Atalanta Bergamo in den Wettbewerb ein. Die Pariser dürften sich wie diverse andere Top-Teams den Titel zum Ziel gesetzt haben. Der Weg dahin ist weit: Der Final steigt dann am 30. Mai 2026 in Budapest.

