Legende: Wiedersehen macht Freude Erling Haaland (rechts) und Antonio Rüdiger. imago images/PRESSE SPORTS

Im Vorjahr waren es noch die Playoffs zu den Champions-League-Achtelfinals gewesen. Nun treffen Real Madrid und Manchester City «erst» in den Achtelfinals aufeinander. Letztes Mal hatten sich die Spanier mit 3:2 und 3:1 durchgesetzt. In der Ligaphase der diesjährigen Kampagne gewann ManCity gegen Real 2:1.

Titelverteidiger Paris St-Germain wird von Chelsea gefordert. Alle diese Teams befinden sich in der oberen Tableauhälfte. Der Weg in den Final wird also für jedes dieser Teams hart. So trifft der Sieger des Knüllers Manchester City – Real Madrid im Viertelfinal auf Bayern München oder Atalanta Bergamo. Nächste Gegner für Paris Saint-Germain wäre Liverpool oder Galatasaray Istanbul.

Schwächere untere Tableauhälfte

Die untere Hälfte erscheint weniger stark besetzt. Arsenal, das beste Team der Gruppenphase, trifft im Achtelfinal auf Bayer Leverkusen. Newcastle United mit dem ehemaligen Schweizer Internationalen Fabian Schär bekommt es mit Barcelona zu tun.

Bodö/Glimt, das ManCity in der Gruppenphase bezwungen hatte und im Sechzehntelfinal den Serie-A-Leader Inter Mailand aus dem Wettbewerb warf, trifft auf Sporting Lissabon.

Die Runde der letzten 16 wird am 10./11. und 17./18. März ausgetragen.

Die CL-Achtelfinals Box aufklappen Box zuklappen PSG – Chelsea

Galatasaray – Liverpool

Real Madrid – Manchester City

Atalanta – Bayern

Newcastle – Barcelona

Atletico – Tottenham

Bodö/Glimt – Sporting

Leverkusen – Arsenal

Resultate