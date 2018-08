Salah vs. Neymar vs. Mertens

Treffen in der Gruppe C aufeinander

In der Hammergruppe C duellieren sich mit Paris St-Germain, Napoli und Liverpool gleich 3 Schwergewichte.

Lucien Favre trifft mit Dortmund auf Atletico Madrid, die AS Monaco und Club Brügge.

Titelverteidiger Real Madrid bekommt es in der Gruppe G mit der AS Roma, ZSKA Moskau und Viktoria Pilsen zu tun.

Neymar vs. Salah, Messi vs. Kane, Reus vs. Griezmann: Dies sind nur 3 Beispiele für Duelle zweier Topspieler, die ab dem 18. September in der neuen Champions-League-Saison das Fussballer-Herz höher schlagen lassen.

PSG - Liverpool und Barcelona - Tottenham

Neben der hochkarätigen «YB-Gruppe» H verspricht auch die Hammergruppe C einige spannende CL-Abende. Paris St. Germain, dass endlich auch in der Champions League reüssieren will, hat mit Liverpool und Napoli zwei harte Brocken zugelost bekommen. Komplettiert wird die Gruppe von Roter Stern Belgrad aus Topf 4. Ein Weiterkommen der Serben wäre gleichbedeutend mit einer Sensation.

Ein machbares Los gab es für Borussia Dortmund. Die Équipe von Trainer Lucien Favre muss zwar gegen Titel-Mitfavorit und Final-Gastgeber Atletico Madrid antreten. Mit Monaco und Brügge kam der BVB aber einigermassen gut weg.

Die Champions-League-Gruppen A-D GRUPPE A

GRUPPE B

GRUPPE C

GRUPPE D

Atletico Madrid FC Barcelona Paris Saint-Germain Lokomotive Moskau Borussia Dortmund Tottenham Napoli FC Porto Monaco

PSV Eindhoven

Liverpool Schalke FC Brügge Inter Mailand

Roter Stern Belgrad Galatasaray Istanbul

Losglück für ManCity und Bayern München

Klare Verhältnisse herrschen in der Gruppe E. Alles andere als Platz 1 wäre für Bayern München eine Enttäuschung. Im Kampf um den zweiten K.o.-Rang dürfte es indes spannend werden. Benfica, Ajax und auch AEK Athen können sich Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen.

Ähnlich präsentiert sich die Ausgangslage in der Gruppe F. Pep Guardiolas Manchester City gilt als einer der Topfavoriten auf den CL-Titel. An den «Citizens» führt wohl kein Weg vorbei. Dahinter ist aber sowohl Schachtar Donezk als auch Lyon und Hoffenheim der Gang unter die besten 16 Teams zuzutrauen.

Die Champions-League-Gruppen E-H GRUPPE E

GRUPPE F

GRUPPE G

GRUPPE H

Bayern München Manchester City Real Madrid Juventus Turin Benfica Lissabon Schachtar Donezk AS Roma Manchester United Ajax Amsterdam

Lyon ZSKA Moskau Valencia AEK Athen Hoffenheim Viktoria Pilsen Young Boys



3 (-einhalb) Real-Spieler ausgezeichnet

Neben der Gruppenauslosung für die kommende CL-Saison wurden auch die besten Spieler der vergangenen CL-Spielzeit geehrt. Gleich 3 Spieler stammen vom Titelträger:

Torhüter: Keylor Navas (Real Madrid)

Verteidiger: Sergio Ramos (Real Madrid)

Mittelfeld: Luka Modric (Real Madrid)

Stürmer: Cristiano Ronaldo (aktuell Juventus, letzte Saison Real Madrid)

Spieler des Jahres: Luka Modric (Real Madrid)

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 30.08.2018, 18 Uhr